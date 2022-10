IZB 2022 in Wolfsburg: Alle Infos von Tickets bis zu den Ausstellern

Am Dienstag wird Wolfsburg zum Schauplatz von Trends und Innovationen der Autozulieferer-Branche. Alles Wissenswerte rund um die IZB 2022.

Am Dienstag, 11. Oktober 2022, öffnet die Internationale Zuliefererbörse (IZB) ihre Tore. Wolfsburg ist dann wieder Messestadt und Schauplatz der neuesten Innovationen und Trends der Autozulieferer-Branche. Hier erfahren Sie alles, was sie über die IZB 2022 wissen sollten.

IZB 2022 in Wolfsburg: Termin und Adresse

Die IZB 2022 wird in Wolfsburg vom Dienstag bis zum Donnerstag stattfinden. Schauplatz von Europas größter Zulieferermesse ist der Allerpark. Es handelt sich dabei um ein malerisch gelegenes Freizeitareal für Einheimische und Touristen. Eine attraktive Location. Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Termin: Dienstag (11. Oktober) bis Donnerstag (13. Oktober)

Dienstag (11. Oktober) bis Donnerstag (13. Oktober) Adresse: Oebisfelder Str., 38448 Wolfsburg

Internationale Zuliefererbörse 2022: Das sind die Öffnungszeiten

Bereits seit dem 3. Oktober 2022 konnten sich die Aussteller und Veranstalter in Aufbauzeiten auf die IZB 2022 vorbereiten. Von 13. Oktober bis 19. Oktober darf nach dem Ende der Messe abgebaut werden. Seit Dienstag dürfen nun endlich auch Besucherinnen und Besucher auf das Gelände im Allerpark.

Öffnungzeiten für Besucher: Von Dienstag bis Donnerstag jeweils 10.00 bis 18.00 Uhr

Von Dienstag bis Donnerstag jeweils 10.00 bis 18.00 Uhr Öffnungszeiten für Aussteller: 7.00 bis 19.00 Uhr am Dienstag, von 9.00 bis 19.00 Uhr am Mittwoch und Donnerstag

IZB 2022: Tickets für die Messe im Allerpark in Wolfsburg

Alle Interessenten der IZB 2022 können entweder einen "Fachbesucher Dauerausweis" oder einen "Fachbesucher Tagesausweis" erwerben. Die Tageskarte ist für 30 Euro zu haben, das Komplettticket für 72 Euro. Tickets gibts auf der Website der der Internationalen Zuliefererbörse.

Tageskarte: 30 Euro

30 Euro Dauerausweis: 72 Euro

Aussteller bei der IZB 2022 im Überblick

Die IZB stellt in jedem Jahr das Mekka der europäischen, aber auch der weltweiten Autozulieferer-Branche dar. Im Jahr 2022 werden über 900 Aussteller in Wolfsburg vor Ort sein, die aus über 37 Ländern anreisen. Sie stellen Trends und Innovationen vor, welche die nächsten Jahre in der Branche prägen sollen.

Mehr als 900 Aussteller aus über 37 Ländern

IZB 2022 in Wolfsburg: Wo kann man parken?

Seit Montag ist die Zufahrt zur Messe, zum Hotel im Allerpark und zu den Freizeiteinrichtungen mit dem Auto nur über eine Route zu erreichen. Es muss die erste Einfahrt zum Allerpark an der Oebisfelder Straße genommen werden, welche zum Parkplatz P3 führt. Dieser stellt eine der besten Möglichkeiten zum Parken für alle Besucherinnen und Besucher dar.

Die Zufahrt über die Badeland-Kreuzung ist während der IZB 2022 gesperrt. Laut der Wolfsburg AG ist ein eigens für die Messe aufgebautes Verkehrsleitsystem aktiv, welches einen reibungslosen Verkehrsfluss ermöglichen soll. An wichtigen Zufahrtsstraßen wie der B188 und der A39 sind Anzeigetafeln aufgebaut worden, welche Besucherinnen und Besucher und auch Aussteller zum Messegelände und zu Parkmöglichkeiten führen.

IZB 2022: Anfahrt mit dem Shuttle

Wer nicht mit dem Auto anreisen will, der kann auch kostenlose Shuttlebusse nutzen. Diese starten am Wolfsburger Hauptbahnhof und verbinden diesen mit dem Messegelände am Allerpark, dem Volkswagen Werk Wolfsburg und der VW Service-Akademie in Kästorf.