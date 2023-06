Staffel 4 von "Jack Ryan": Start-Termin steht fest - alle Infos zur Serie

Staffel 4 von "Jack Ryan": Hier finden Sie Informationen über den Start, die Handlung, die Folgen und die Besetzung der Serie auf Amazon Prime.

Noch bevor die Staffel 3 von "Jack Ryan" überhaupt bei Amazon Prime angelaufen war, stand fest: Es wird auch eine Staffel 4 von "Jack Ryan" geben. Die Action-Serie ist der mehrteiligen Romanreihe "Jack Ryan" von Tom Clancy nachempfunden und stammt von Carlton Cuse und Graham Roland.

Aktuell gibt es drei Staffeln der amerikanischen Serie bei Amazon Prime Video zu sehen - die letzte ist erst Ende Dezember 2022 erschienen. Jetzt kommt Staffel 4 dazu - diese soll jedoch die letzte sein, so das Filmmagazin Deadline.

Hier in diesem Artikel erhalten Sie alle Infos zu Staffel 4 von "Jack Ryan". Wann ist der Start? Und gibt es breits einen Trailer zur vierten Staffel?

"Jack Ryan": Start der 4. Staffel

Inzwischen ist auch der genaue Release-Termin bekannt: Am 30. Juni 2023 läuft bei Prime Video die Premiere der finalen Staffel. Von da an werden jeden Freitag zwei weitere Episoden veröffentlicht. Das Serienfinale läuft dann am 14. Juli 2023.

"Jack Ryan": Wie viele Folgen gibt es?

In Staffel 4 erwarten die Zuschauer und Zuschauerinne sechs brandneue Folgen. Diese werden verteilt auf drei Wochen veröffentlicht. Jeden Freitag gibt es zwei neue Folgen.

Folge 1: Titel noch nicht bekannt, 30. Juni 2023

Folge 2: Titel noch nicht bekannt, 30. Juni 2023

Folge 3: Titel noch nicht bekannt, 7. Juli 2023

Folge 4: Titel noch nicht bekannt, 7. Juli 2023

Folge 5: Titel noch nicht bekannt, 14. Juli 2023

Folge 6: Titel noch nicht bekannt, 14. Juli 2023

"Jack Ryan" Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von Staffel 4?

In der vierten und letzten Staffel von "Tom Clancy's Jack Ryan" werden altbekannte, aber auch neue Gesichter zu sehen sein. Weiterhin Teil der Serie ist natürlich John Krasinski als Dr. Jack Ryan - er hat einen Vertrag für alle vier Staffeln unterschrieben. Und auch Wendell Pierce als James Greer und Michael Kelly als Mike November sind weiterhin dabei.

Zu den neuen Rollen und Schauspielern gehören die Folgenden:

Betty Gabriel als Elizabeth Wright , Chief of Station

als , Chief of Station James Cosmo als Luca

als Luca Peter Guinness als Petr

Nina Hoss als Alena

Alexej Manvelov als Alexei

"Jack Ryan" Handlung: Was passiert in Staffel 4?

Mit Veröffentlichung des Realese-Termins ist jetzt auch schon einiges zur Handlung bekannt. Jack begibt sich in der vierten Staffel von "Jack Ryan" auf eine gefährliche Mission. Als neuer CIA-Direktor muss er sich einem Feind im In- und Ausland stellen. Bei dem Versuch, interne Korruption aufzudecken, stößt er auf eine Reihe Geheimoperationen, welche die Verwundbarkeit des Landes offenbaren könnten.

Bei den Untersuchungen, wie tief die Korruption verwurzelt ist, stoßen Jack und sein Team auf eine weitaus schlimmere Realität. Schließlich deckt er eine Verschwörung auf, die Jacks Glauben an das System ordentlich auf die Probe stellt. Genau das System, für dessen Schutz er immer gekämpft hat.

Trailer zu "Jack Ryan" Staffel 4

Wer sich einen ersten Eindruck zur 4. Staffel von "Jack Ryan" verschaffen möchte, kann das mit dem offiziellen Trailer von Prime Video tun:

"Jack Ryan": Übertragung der vierten Staffel

Die neue Staffel wird genau wie die bisherigen Folgen bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Zuschauer können beim Streaming-Anbieter verschiedene exklusive und nicht-exklusive Filme, Serien und Sportevents ansehen. Nach einem 30 Tage langem Probezeitraum belaufen sich die Kosten für ein Abonnement auf 8,99 Euro pro Monat. Das Abo ist jederzeit kündbar (Stand: Dezember 2022). Die stets aktuellen Konditionen finden Sie auf der Webseite des Streaming-Dienstes.

In dem monatlichen Abonnement ist zwar eine gewisse Auswahl an Filmen und Serien enthalten, darüber hinaus besteht jedoch ein großes Angebot, das Geld kostet. Es gibt die Möglichkeit, zu kaufen, aber auch für zwei Tage zu mieten. Die Preise variieren dabei je nach Auswahl.