Staffel 4 von "Jack Ryan": Was ist schon zu Start und Besetzung bekannt?

Staffel 4 von "Jack Ryan": Hier finden Sie Informationen über Start, Handlung und Besetzung zur Serie auf Amazon Prime. Was ist bisher bekannt und gibt es schon einen Trailer?

Noch bevor die Staffel 3 von "Jack Ryan" überhaupt bei Amazon Prime angelaufen war, stand fest: Es wird auch eine Staffel 4 von "Jack Ryan" geben. Die Action-Serie ist der mehrteiligen Romanreihe "Jack Ryan" von Tom Clancy nachempfunden und stammt von Carlton Cuse und Graham Roland.

Aktuell gibt es drei Staffeln der amerikanischen Serie bei Amazon Prime Video zu sehen - die letzte ist erst Ende Dezember 2022 erschienen. Da die Dreharbeiten bereits laufen, ist klar: Es wird auch eine Staffel 4 über Jack Ryan geben. Diese soll jedoch die letzte sein, so das Filmmagazin Deadline.

Hier in diesem Artikel erhalten Sie alle Infos, die bisher zu "Jack Ryan", Staffel 4 bekannt sind. Wann ist der Start? Was ist über Handlung und Besetzung bekannt? Und gibt ein Trailer schon erste Einblicke in die letzte Staffel?

Start von "Jack Ryan", Staffel 4

Einen festen Termin für den Start von Staffel 4 von "Jack Ryan" gibt es trotz laufender Dreharbeiten bisher nicht. Sobald zum Release mehr bekannt ist, finden Sie alle Infos hier.

"Tom Clancy's Jack Ryan": Folgen von Staffel 4

Genau wie beim Start-Termin, liegen auch zur Anzahl und zu möglichen Titeln der neuen Folgen von Staffel 4 bisher noch keine Informationen vor. Neue Informationen erhalten Sie hier, sobald es sie gibt.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Tom Clancy's Jack Ryan", Staffel 4?

In der vierten und letzten Staffel von "Tom Clancy's Jack Ryan" werden altbekannte, aber auch neue Gesichter zu sehen sein. Weiterhin Teil der Serie ist natürlich John Krasinski als Dr. Jack Ryan - er hat einen Vertrag für alle vier Staffeln unterschrieben. Und auch Wendell Pierce als James Greer und Michael Kelly als Mike November sind womöglich weiterhin dabei. Bisher wurde von offizieller Seite aber noch nichts bestätigt.

Zu den neuen Rollen und Schauspielern gehören wohl die Folgenden:

Betty Gabriel als Elizabeth Wright , Chief of Station

als , Chief of Station James Cosmo als Luca

als Luca Peter Guinness als Petr

Nina Hoss als Alena

Alexej Manvelov als Alexei

Handlung: Was passiert in Staffel 4 von "Jack Ryan"?

Da die vierte und letzte Staffel noch nicht enthüllt wurde, ist bisher nur den Akteuren und Machern der Serie klar, worum es genau gehen wird. Doch einiges lässt sich basierend auf den vorherigen Staffeln spekulieren.

So könnte die Handlung aussehen: Jack befindet sich vermutlich auf der Flucht und im Wettlauf gegen die Zeit. Er scheint sowohl von der CIA als auch von einer internationalen Schurkenfraktion gesucht zu werden. Bei der Bemühung, sein eigenes Leben zu retten und einen massiven globalen Konflikt zu verhindern, führt ihn sein Weg quer durch Europa.

"Jack Ryan": Staffel 4 läuft bei Amazon Prime Video

Die neue Staffel wird genau wie die bisherigen Folgen bei Amazon Prime Video zu sehen sein. Zuschauer können beim Streaming-Anbieter verschiedene exklusive und nicht-exklusive Filme, Serien und Sportevents ansehen. Nach einem 30 Tage langem Probezeitraum belaufen sich die Kosten für ein Abonnement auf 8,99 Euro pro Monat. Das Abo ist jederzeit kündbar (Stand: Dezember 2022). Die stets aktuellen Konditionen finden Sie auf der Webseite des Streaming-Dienstes.

In dem monatlichen Abonnement ist zwar eine gewisse Auswahl an Filmen und Serien enthalten, darüber hinaus besteht jedoch ein großes Angebot, das Geld kostet. Es gibt die Möglichkeit, zu kaufen, aber auch für zwei Tage zu mieten. Die Preise variieren dabei je nach Auswahl.