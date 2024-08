Jäger schießt und trifft seinen Jagdkollegen

Bei der Schwarzwildjagd hat ein Jäger seinen Kollegen angeschossen und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatten die beiden Männer in der Nacht zu Dienstag in Heubach (Ostalbkreis) gemeinsam ein Tier eingekreist. Als einer der beiden Jäger, ein 41-Jähriger, den Angaben zufolge einen Schuss abgab, traf die Kugel jedoch nicht das Tier, sondern versehentlich seinen Jagdkollegen im Bereich des Kopfes. Der 56-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Er schwebt laut Polizei nicht in Lebensgefahr. Gegen seinen Kollegen werde nun ermittelt.

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heubach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ostalbkreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis