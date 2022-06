Jahn Regensburg - 1.FC Köln im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

DFB-Pokal 2022/23: Jahn Regensburg - 1.FC Köln live im TV und Stream. Gibt es eine Free-TV Übertragung? Hier gibt es einen Liveticker mit Aufstellung, Spielstand, Anstoß und Uhrzeit.

In der zweiten Bundesliga sind sie bereits aufeinandergetroffen, ein Verein spielt nach wie vor in der zweithöchsten Spielklasse im deutschen Profifußball, der andere Verein hat den Wiederaufstieg in die Bundesliga geschafft: Jahn Regensburg und der 1.FC Köln. Im DFB-Pokal 2022/23 gibt es nun eine Neuauflage des DFB-Pokal-Achtelfinals 2020/21. Falls Sie sich fragen, ob das DFB-Pokal-Spiel Jahn Regensburg - 1.FC Köln im Free-TV übertragen wird oder ob es einen kostenlosen Live-Stream gibt, dürfte Sie dieser Artikel interessieren: Wir haben uns die Infos rund um das DFB-Pokal-Spiel Jahn Regensburg gegen den 1.FC Köln, die Übertragung im TV oder Live-Stream und mehr besorgt und geben sie gerne an Sie weiter. Außerdem gibt es einen Liveticker.

Jahn Regensburg gegen 1.FC Köln im DFB-Pokal 2022/23 - Termin, Uhrzeit und Spielort

Das DFB-Pokal-Spiel findet im regulären Stadion von Jahn Regensburg statt, dem Jahnstadion Regensburg. Anstoß ist am Samstag, 30. Juli, um 15.30 Uhr - beste Fußballzeit also.

Jahn Regensburg - 1.FC Köln im DFB-Pokal 2022/23: Übertragung live im Free-TV und Stream?

ARD und ZDF haben sich im DFB-Pokal 2022/23 15 Spiele gesichert, die sie im Free-TV und Live-Stream zeigen werden. Vier dieser Spiele entstammen der 1. Hauptrunde im DFB-Pokal 2022/23. Wird also auch das Spiel Jahn Regensburg vs. 1.FC Köln live im Free-TV oder gratis im Live-Stream übertragen? Kurz und knapp: Nein. Wie das Spiel SV 19 Straelen - FC St. Pauli gehört die Partie Regensburg - Köln nicht zu den Hauptrundenspielen, die im Free-TV übertragen werden.

Für alle, die das DFB-Pokal-Spiel Jahn Regensburg gegen 1.FC Köln unbedingt live sehen wollen, gäbe es die kostenpflichtigen Angebote von Sky (günstigstes Abo für 17,25 Euro monatlich) oder wow (ehemals Sky Ticket; für 24,99 Euro pro Monat). Alternativ kann man allerdings auch unseren Liveticker nutzen, den wir später präsentieren, und sich die Highlights der Partie Jahn Regensburg vs. 1.FC Köln im Free-TV ansehen - ARD und ZDF zeigen die Zusammenfassungen.

Hier noch eine Übersicht der wichtigsten Daten zum Spiel:

Spiel: Jahn Regensburg - 1.FC Köln

- DFB-Pokal Runde: 1. Hauptrunde

1. Hauptrunde Datum & Uhrzeit : 30. Juli, 15.30 Uhr

30. Juli, 15.30 Uhr Spielort: Jahnstadion Regensburg

Übertragung im Free-TV: /

/ Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: SkyGo, wow

DFB-Pokal 2022/23: Jahn Regensburg vs. 1.FC Köln live - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Liveticker

Ohne kostenpflichtiges Abo wird es schwierig, sich über die Entwicklungen im DFB-Pokal-Spiel von Jahn Regensburg gegen den 1.FC Köln zu informieren? Nicht mit unserem Liveticker! Auch die anderen Spiele der 1.Hauptrunde im DFB-Pokal 2022/23 können Sie so ganz entspannt verfolgen, kostenlos.

Hinweis: Sollte der Liveticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

DFB-Pokal 2022/23: Jahn Regensburg - 1.FC Köln: Bilanz und Infos

Wie bereits eingangs erwähnt sind sich die beiden Teams Jahn Regensburg und 1.FC Köln bereits auf dem Platz begegnet. In der Zweitligasaison 2012/13 konnten die Kölner die Aufeinandertreffen für sich entscheiden (3:2, 2:1), die Saison 2018/19 in der 2. Bundesliga war ausgeglichener: Ein 3:1 und ein 3:5 aus Sicht des 1.FC Köln. Das Achtelfinale im DFB Pokal 2020/21 dürfte den Regensburgern allerdings besser in Erinnerung geblieben sein als den Fußballern vom Rhein: Im Elfmeterschießen zog der Jahn Regensburg ins Viertelfinale des DFB-Pokals 2020/21 ein.

