«Tatort»: TV-Zuschauer-Verlust gestoppt

Beim ARD-Quotenhit «Tatort» ist die durchschnittliche TV-Zuschauerzahl bei den neuen Krimis des Jahres stabil geblieben. Im Schnitt etwa 8,53 Millionen - genau so viele wie 2023 - schalteten 2024 zwischen Neujahr und zweitem Weihnachtsfeiertag die Erstausstrahlungen in der ARD ein. Das teilte der Sender nach ersten Berechnungen mit. Am Donnerstagabend ist der letzte «Tatort»-Krimi des Jahres ausgestrahlt worden.

Zwischen 2019 und 2022 sahen jeden neuen «Tatort» noch um die neun Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Mit etwa 29 Prozent Marktanteil im Schnitt für jeden neuen «Tatort» 2024 kann sich die ARD nach wie vor zufrieden zeigen. Der gesellschaftliche Trend, dass weniger Menschen linear fernsehen, kann bei geringerer Reichweite durchaus gleichbleibende oder sogar höhere Marktanteile (Quoten) als früher bedeuten.

Bei den diesmal nur 32 «Tatort»-Fällen - so wenig wie 2024 gab es schon lange nicht mehr, die Sommerpause dauerte fast vier Monate - schwankte die Zuschauerzahl enorm: Den Münster-Krimi am 17. März («Unter Gärtnern») sahen 13,3 Millionen, den letzten «Tatort» des Jahres, den Dortmunder Fall «Made in China» vom 26. Dezember, jedoch nur etwa 5,2 Millionen.

Über die 10-Millionen-Hürde kamen 2024 nur die beiden Münster-Krimis mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers. Neben dem Fall vom März war dies noch der am 15. Dezember ausgestrahlte Film «Man stirbt nur zweimal» (rund 11,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer).

Besonders viel Echo erlebte der «Tatort» vor rund zehn Jahren, also 2014 und 2015. Damals wurde jede neue Folge im Schnitt von fast 10 Millionen im TV verfolgt.

Der ARD-«Tatort» mit rund 20 verschiedenen Teams bleibt dennoch Deutschlands populärste TV-Reihe. Es gibt ihn seit 1970. Seitdem wurden 1.286 Filme mit dem Label ausgestrahlt.

Der Branchendienst «DWDL.de» erstellte eine Liste der beliebtesten TV-Reihen 2024 in Deutschland (mindestens drei Folgen im Jahr). Darin dominieren klar Krimiserien.

Dem «Tatort» auf den Fersen ist demnach die ARD-Krimiserie «Nord bei Nordwest» mit Hinnerk Schönemann (8,24 Millionen Zuschauer im Schnitt). Sehr populär, aber eben mit Abstand kommen dann etwa die ARD-Reihe «Der Zürich-Krimi» mit Christian Kohlund (6,13 Millionen) und die ZDF-Serie «Die Chefin» mit Katharina Böhm (6,03 Millionen). Unter 6 Millionen landen im Schnitt die ZDF-Serien «Der Staatsanwalt», «Der Alte» und «Jenseits der Spree».