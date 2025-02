Weiteres Rekordjahr? Deutsche Börse legt Bilanz vor

Dank brummender Geschäfte und einer lukrativen Übernahme hat der Optimismus bei der Deutschen Börse zuletzt zugenommen. Ende Oktober schraubte der Vorstand seine Erwartungen an das Gesamtjahr 2024 erneut nach oben.

Was davon sich erfüllt hat, werden die Zahlen zeigen, die das Unternehmen an diesem Dienstag (19.00 Uhr) veröffentlicht. Am Mittwoch (10.00 Uhr) dann beantwortet Vorstandschef Stephan Leithner, der den Dax-Konzern seit dem 1. Januar 2025 führt, in Frankfurt Fragen von Medienvertretern.

Leithner hat von seinem Vorgänger Theodor Weimer einen Konzern übernommen, der seit Jahren kräftig wächst. Gemeinsames Ziel des Vorstandes war, 2024 das Rekordergebnis des Vorjahres zu übertreffen - auch dank der milliardenschweren Übernahme des dänischen Softwareanbieters Simcorp.

Nach jüngsten Prognosen erwartet der Vorstand beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) für 2024 einen Wert von 3,3 Milliarden Euro bis 3,4 Milliarden Euro. 2023 hatte die Deutsche Börse operativ etwas mehr als 2,9 Milliarden Euro verdient. Die Erlöse sollten der jüngsten Prognose zufolge um etwa 14 Prozent auf rund 5,8 Milliarden Euro steigen.

Icon Vergrößern Führt die Deutsche Börse seit Jahresbeginn 2025: Stephan Leithner. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa Icon Schließen Schließen Führt die Deutsche Börse seit Jahresbeginn 2025: Stephan Leithner. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa