Feuerwerk an Silvester: Eine Qual für Hunde und Katzen

Die Landestierschutzbeauftragte Julia Stubenbord hat die Verbraucher aufgefordert, kein Feuerwerk in der Nähe von Tieren zu zünden. «Wer Tiere liebt und deren Empfindungen respektiert, verzichtet auf Pyrotechnik, die mit grellen Lichtblitzen oder Knallgeräuschen verbunden ist», sagte die Landestierschutzbeauftragte in Stuttgart. Bis auf wenige Individuen empfänden Tiere Angst.

Stubenbord sagte, die Besonderheit bei Tieren liege darin, dass diese nicht abstrahieren könnten. Das bedeute, Tiere könnten nicht verstehen, dass die Gefahr nach einer gewissen Zeitspanne vorüber sei. Sie empfinden den Zustand als unüberwindbar ohne Aussicht auf ein Ende, was das Leid noch potenziere, so die Tierärztin. Sie dankte den Menschen, die sich an Silvester gegen das Böllern und für den tier- und naturfreundlichen Weg entschieden. «Diese werden erfreulicherweise immer mehr. Auch einige große Handelsunternehmen verkaufen keine Pyrotechnik mehr zu Silvester.»