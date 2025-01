Messerstiche bei Silvesterfeier – Mann wird schwer verletzt

Bei einer Silvesterfeier ist ein junger Mann in den frühen Morgenstunden niedergestochen und schwer verletzt worden. Zuvor sei es in einer Veranstaltungslokalität in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) zu einem Streit mit einem anderen jungen Mann gekommen, teilte die Polizei mit. Die Auseinandersetzung verlagerte sich auf den Parkplatz vor der Veranstaltungslokalität. Dort sei der 22-Jährige mit einem Messer niedergestochen worden, hieß es. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Die Tatverdächtigen flüchteten laut Polizei zu Fuß und wurden trotz einer Großfahndung zunächst nicht gefunden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Sie bat Zeugen, sich zu melden.