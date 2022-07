James Caan ist tot – Hollywood trauert um "Der Pate"-Star

Ein großer Hollywood-Schauspieler ist tot: James Caan verstarb im Alter von 82 Jahren. Er hinterlässt vier Kinder, viele Stars bekunden ihre Trauer.

Einer der großen Hollywood-Schauspieler ist tot: James Caan ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das teilte sein Manager mit. "Mit großer Trauer geben wir den Tod von Jimmy am Abend des 6. Juli bekannt", war auf seinem Twitter-Account zu lesen. Das Statement soll von seiner Familie stammen. Eine Todesursache wurde nicht bekanntgegeben. Die Familie bat um die Wahrung der Privatsphäre in einer "schwierigen Zeit".

James Caan gestorben: Bekannteste Rolle bei "Der Pate"

Caan spielte seine bekannteste Rolle in dem Mafia-Epos "Der Pate" von Francis Ford Coppola. Für diese erhielt er im Jahr 1973 eine Nominierung für den Oscar und den Golden Globe. Auch mit seinen Rollen in der Verfilmung "Misery" von 1990 und dem Kriegsdrama "Die Brücke von Arnheim" von 1977 konnte Caan Filmgeschichte mitschreiben.

Caan war in der New Yorker Bronx in einer jüdischen Familie aufgewachsen. Er hinterließ fünf Kinder. Viermal war der Schauspieler verheiratet. Seine letzte Ehe wurde im Jahr 2009 geschieden.

Video: dpa

Tod von James Caan: Zahlreiche Stars bekunden Trauer

Nach der Todesnachricht bekundeten zahlreiche Stars der Filmbranche ihre Trauer. Rob Reiner, Regisseur von "Misery" würdigte Caan als instinktiven und talentierten Schauspieler. James Gunn, Regisseur von "Guardians of the Galaxy" schrieb auf Twitter, dass er viele Filme von Caan liebe, vorneweg "Der Pate".

Lesen Sie dazu auch