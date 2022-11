"Jamie Oliver: Geniale One Pot Gerichte" - Infos zu den Sendeterminen, dem Konzept, der Übertragung

"Jamie Oliver: Geniale One Pot Gerichte" – Alle Infos über Sendetermine, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung finden Sie bei uns.

Ständig bleibt im stressigen Alltag viel zu wenig Zeit zum Kochen. Mit der brandneuen Show "Jamie Oliver: Geniale One Pot Gerichte" will RTL nun Abhilfe schaffen. Der Starkoch möchte Ihnen beweisen, dass man für köstliche Gerichte nicht mehr als einen einzelnen Topf, eine singuläre Pfanne oder die Solo-Kasserolle braucht. Wer erinnert sich nicht noch an den schlichten alten Eintopf? Bitte zu Tisch!

Die Sendetermine von "Jamie Oliver: Geniale One Pot Gerichte"

RTL hatte den Start von "Jamie Oliver: Geniale One Pot Gerichte" auf den 6. Oktober 2022 gelegt. Die acht Folgen der Show laufen jeweils ab 20.15 Uhr auf dem Sparten-Sender RTL Living. Die schlechte Nachricht: Das ist Pay-TV.

Auch beim Streaming-Anbieter RTL+, wo die Koch-Sause zeitgleich läuft, werden Sie für den Live-Abruf zur Kasse gebeten - kostenlos bekommen Sie dort nur die Wiederholungen. Zu kompliziert? Am Schluss des Artikels dröseln wir Ihnen die Konditionen der Sendergruppe noch mal in Ruhe auf.

"Jamie Oliver: Geniale One Pot Gerichte" - worum geht es in der RTL-Show?

James Oliver beweist in seiner achtteiligen Kochshow, dass viele tolle Gerichte tatsächlich in nur einem einzigen Topf, einer Pfanne oder einer Kasserolle zubereiten lassen - egal, ob es sich um Tomaten-Gnocchi, Fischauflauf, Schweinebraten mit Risotto oder einen Schokoladenkuchen mit Buttercreme dreht. Seine Rezepte sind kinderleicht umzusetzen, doch auch für Experten sind kulinarische Profi-Kochtricks dabei. Das Beste: Der Topf macht den ganzen Job völlig allein, so dass Ihnen mehr Zeit zum Genießen bleibt. Als Motto steht über dem Ganzen: "Wenig Zutaten, kaum Abwasch, viel Geschmack".

Jamie Oliver ist von dem neuen Show-Konzept hin und weg. Alles klappt, man muss sich nur ans Rezept halten, sagt er. Seine fünf Kinder waren die ersten und ehrlichsten Kritiker beim One Pot-Konzept - sehr gute Tester, denn zumindest seine jüngeren Kids sind normalerweise mit einfachen Nudel- und Hühnchengerichten glücklich zu machen. Das kommt einem doch ziemlich bekannt vor, oder? Gerade wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten ist es Jamie wichtig, teure Zutaten zu ersetzen - statt italienischem Pancetta nimmt er deutschen Speck, anstelle von Parmesan verwendet er auch günstigeren Käse. Er schwört Stein und Bein: "Es wird immer noch gut werden, garantiert."

Lizenzgeber von "Jamie Oliver: Geniale One Pot Gerichte" (Im Original "Jamie's One Pan Wonders") ist Fremantle International. Am 1. September ist passend zur Show Jamie Olivers neues Kochbuch "ONE: Geniale One Pot Gerichte" im DK Verlag erschienen.

Übertragung von "Jamie Oliver: Geniale One Pot Gerichte" im TV und Stream

Im Fernsehen läuft die Übertragung der Show über den Spartensender RTL Living. Das ist, wir können es leider nicht verschweigen, lupenreines Pay-TV.

RTL Living ist ein digitaler Fernsehspartenkanal der RTL Group, die darüber hinaus die Digitalsender RTL Crime und RTL Passion betreibt. Sendestart war der 27. November 2006. Der Empfangsweg über Sky wurde zum 17. Juli 2018 eingestellt. Seit 28. August 2012 ist der Sender auch über Vodafone Kabel Deutschland empfangbar. Am 1. September desselben Jahres nahm NetCologne den Sender ins Angebot, hier war RTL Living erstmals sogar in HD zu empfangen. Selbstverständlich gibt es Wiederholungen, das variiert je nach Anbieter.

Natürlich läuft RTL Living auch über den hauseigenen Streamingdienst RTL+. Live kostet das einen monatlichen Obolus, die Wiederholungen sind kostenfrei - siehe weiter unten.

Hier einige der übrigen Empfangsmöglichkeiten in Deutschland:

Telekom

PŸUR

1&1

Amazon Prime Video Channels

Channels Zattoo

M7 Group

Gibt es eine Wiederholung von "Jamie Oliver: Geniale One Pot Gerichte"?

Aber hallo! Falls Sie also zum Original-Sendetermin etwas anderes vorhaben, als am Kochfeld zu stehen - Sie aber zu jedem anderen Zeitpunkt ein leidenschaftliches Herd-Tier sind: Hier kommt die Lösung, und die heißt ein weiteres Mal RTL+. Das gleiche gilt, wenn Sie anstelle Ihres guten alten Fernsehers ein anderes Endgerät bevorzugen. Smartphone, PC, Tablet - was Sie mögen.

Die Basis-Version RTL+ "Free" ist komplett gratis - hier kann man die Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Dazu muss man sich lediglich registrieren. Die “Premium”-Version jedoch, die man ja bekanntlich für Live-Übertragungen braucht, zerrt mit 4,99 Euro monatlich an Ihrem Geldbeutel. Wer auf weitere Extras (etwa das simultane Streamen auf zwei Geräten) nicht verzichten möchte, könnte sich für RTL+ "Max" entscheiden. Hier werden 9,99 Euro pro Monat fällig. Laut Anbieter dürfen Neukunden beide Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat (Stand November 2022). Alle Konditionen finden Sie immer aktuell auf der Website des Anbieters.