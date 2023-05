Jan Böhmermann macht sich mit Song über deutsche ESC-Blamagen lustig

"Allemagne Zero Points" könnte es schon am Samstag beim ESC wieder heißen. Daran glaubt zumindest Satiriker Jan Böhmermann, wie er mit einem eigenen Song verdeutlicht.

In den vergangenen Jahren reichte es für Deutschland beim Eurovision Song Contest immer nur für Platz 25. Auch heuer rechnen viele nicht mit einer besseren Platzierung. Zu ihnen gehört auch Jan Böhmermann. Um das deutlich zu machen, hat der Satiriker einen eigenen Song veröffentlicht – und schon dessen Titel macht Böhmermanns Erwartungen für den ESC 2023 deutlich: "Allemagne Zero Points" (deutsch: Deutschland null Punkte). Auf dem Song-Cover ist Böhmermann selbst zu sehen, in einem weißen Anzug mit weißer Fliege. Das wichtigste Detail sind aber wohl die Tränen, die ihm über die Wangen laufen.

Böhmermann veröffentlicht ESC-Song

Bei dem Song handle es sich um den "ersten nachhaltigen, offiziellen deutschen Beitrag zum europäischen Songwettbewerb", schreibt Böhmermann auf Instagram. "Allemagne Zero Points" sei kein "Wegwerf-Song, kein Einweg-Lied, sondern mit Liebe in der Region handgemacht" und könne bei nahezu jedem Anlass, bei dem es im weitesten Sinne um Deutschland geht, verwendet werden.

Und für alle, denen das Lied bekannt vorkommt, gibt Böhmermann einen Hinweis: Er sei von Morissey, dem mittlerweile wegen seiner politischen Positionen umstrittenen Sänger der britischen Band The Smiths, inspiriert worden – und auch von seinem Podcast-Kollegen und Sänger Olli Schulz.

Böhmermann und Schulz kommentieren ESC

Mit ihm zusammen wird Böhmermann den ESC in diesem Jahr live aus Liverpool für den österreichischen Radiosender FM4 kommentieren. "Man kann sich schon darauf einstellen, dass wir nicht nur anfangen, musikalisch zu sezieren, sondern auch oberflächlich sehr judgy sind", kündigte Böhmermann bereits vorab in einem Interview mit dem Sender an.

ESC 2023 am Samstag in Liverpool

Der ESC 2023 findet am kommenden Samstag (13. Mai) in Liverpool statt. Üblicherweise trägt das Finale immer das Land aus, das im Vorjahr den Gewinner oder die Gewinnerin gestellt hat. In diesem Jahr wäre das eigentlich die Ukraine. Doch wegen des Angriffskriegs im Land springt England ein und trägt die Veranstaltung aus. Die Übertragung des ESC-Finales wird live um 21 Uhr in der ARD zu sehen sein. Der Sender überträgt zusätzlich einen Countdown zum Finale und eine After-Show-Party. Die Übertragung des Countdowns beginnt bereits um 20.15 Uhr, die der After-Show-Party beginnt um 0.45 Uhr.

