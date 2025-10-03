Forscherin Jane Goodall: Ein Leben für Schimpansen

Als die Britin Jane Goodall 1960 im Alter von 26 Jahren nach Tansania aufbrach, um das Verhalten von Schimpansen zu studieren, brachte sie zwar keine wissenschaftliche Ausbildung mit, aber eine bemerkenswerte Entschlossenheit. Der Anthropologe Louis Leakey hatte ihr, beeindruckt von ihrer Beobachtungsgabe, die Chance zu dieser Feldstudie gegeben. Tagelang arbeitete sie oft allein im dichten Wald. Ihre Ausrüstung war karg: ein altes Fernglas, ein paar Blechteller. Sinnbild für eine Forschung, die mit wenig auskam und doch den Blick auf die Tiere revolutionierte.

Jane Goodall hinterließ „außergewöhnliches Vermächtnis für die Menschheit“

Vor allem der Nachweis, dass Schimpansen Werkzeuge nutzen, lange als Alleinstellungsmerkmal des Menschen betrachtet, stellte Lehrbücher auf den Kopf und machte Jane Goodall zur Ikone einer neuen Forschergeneration. Nun ist sie im Alter von 91 Jahren gestorben – während einer Vortragsreise in Kalifornien und eines natürlichen Todes, wie es hieß.

Die Nachricht löste weltweit große Anteilnahme aus. Der frühere US-Präsident Joe Biden sprach von einer Aktivistin, deren „Botschaft der Hoffnung“ eine globale Bewegung entfachte. UN-Generalsekretär António Guterres würdigte ihre Arbeit als „außergewöhnliches Vermächtnis für die Menschheit und unseren Planeten“.

Jane Goodall wurde 1934 als Tochter eines Ingenieurs und einer Schriftstellerin in London geboren und wuchs in Bournemouth an Englands Südküste auf. Noch keine zwei Jahre alt, bekam sie von ihrer Mutter einen Spielzeugschimpansen, den sie „Jubilee“ nannte – der Anfang einer Zuneigung, die ihr Leben prägte. „Ich kann mich nicht erinnern, je nicht nach Afrika gewollt zu haben, um Tiere zu studieren“, sagte sie einmal.

Die Tiere gewöhnten sich bald an „den seltsamen, weißhäutigen Affen“

Da für ein Studium das Geld fehlte, arbeitete sie zunächst als Sekretärin und in einem Filmstudio. 1957 ergab sich für die damals 23-Jährige schließlich eine einmalige Chance: Eine Schulfreundin lud sie nach Mombasa ein; von dort reiste sie weiter nach Nairobi – wo sie auf Leakey traf. Er wollte durch Langzeitbeobachtungen unserer nächsten Verwandten Rückschlüsse auf die Frühgeschichte des Menschen ziehen.

Im Juli 1960 traf Goodall dann im heutigen Gombe-Stream-Nationalpark in Tansania ein. Unbeeindruckt von Warnungen aus der Forschergemeinschaft, sie werde den Tieren nie nahekommen, gelang es ihr, das Verhalten der Schimpansen genau zu beobachten. Diese gewöhnten sich bald an „den seltsamen, weißhäutigen Affen“, der jeden Tag still unter ihnen saß, wie sie erzählte. Was Goodall beobachtete, war sensationell: Schimpansen begrüßten sich mit Umarmungen und Küssen, zeigten Fürsorge und waren keine reinen Pflanzenfresser. Für besonderes Aufsehen sorgte dies: Goodall sah, wie ein Schimpanse einen Zweig vom Laub befreite und ihn nutzte, um Termiten aus ihrem Bau zu holen. Er futterte sie wie einen Lolli. Bis dahin dachte man, nur Menschen könnten Werkzeuge herstellen.

Durch Filme und Titelgeschichten im Magazin National Geographic wurde Goodall schnell zur öffentlichen Figur – und das provisorische Camp, in dem sie sich aufhielt, zum „Gombe Stream Research Centre“. An ihrer Seite stand der niederländische Tierfilmer Hugo van Lawick, den sie 1964 heiratete und mit dem sie 1967 einen Sohn bekam. Die Ehe hielt dem Leben zwischen Buschflugplätzen und Forschungscamps allerdings nicht stand und zerbrach 1974. Ein Jahr später heiratete Goodall den tansanischen Politiker Derek Bryceson. Mit seinem Rückhalt gelang es, Gombe vor einem Besucherandrang zu verschonen und das Gebiet als Schutzraum zu sichern. 1980 starb Bryceson an Krebs – Goodall nannte es die schlimmste Erfahrung ihres Lebens.

Schimpansen ähneln uns in vielem – „nur sind sie viel netter als wir“

Ihre Beobachtungen in Tansania führte sie fort. Anfang der 1970er-Jahre fühlte sie sich in ihrer Überzeugung bestätigt: Schimpansen ähneln uns in vielem – „nur sind sie viel netter als wir“. Umso mehr beunruhigte es sie, als Männchen einer Gemeinschaft wiederholt eine abgespaltene Nachbargruppe angriffen. Mehrere Tiere wurden getötet. „Plötzlich”, schrieb sie damals, „stellte ich fest, dass sie unter bestimmten Umständen genauso brutal sein konnten, dass auch sie eine dunkle Seite hatten.“

Obwohl ihre Beobachtungen revolutionär waren, blieb Goodalls Ansatz umstritten. Dass sie etwa Schimpansen Namen statt Nummern gab, galt vielen als unwissenschaftlich. Unbeirrt ging sie ihren Weg weiter. Mit Erfolg. Der Psychologe Roger Fouts bezeichnete ihr Werk als „fast mit dem von Einstein vergleichbar“.

Als anerkannte Schimpansen-Expertin verlagerte Goodall in den 1980er-Jahren den Schwerpunkt von der Feldforschung zur Aufklärung – und machte auf das Leid der Menschenaffen in Laboren, Zirkussen und Zoos aufmerksam.