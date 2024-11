Japan bereitet sich auf Super-Taifun „Kong-rey“ vor

„Kong-rey“ ist einer der schwersten Stürme der vergangenen Jahre. Nun bereitet sich Japan auf den Super-Taifun vor. 190.000 Einwohner wurden in der südjapanischen Hafenstadt Matsuyama zur sofortigen Evakuierung aufgefordert, berichtete die Japan Times. In der Stadt gilt die höchste Alarmstufe ausgerufen. Die japanische Wetterbehörde warnte zudem vor starken Regenfällen und Gewittern im Westen des Landes. „Seien Sie auf der Hut vor Erdrutschen, Überschwemmungen und überlaufenden Flüssen“, sagte die Behörde.

Taifun „Kong-rey“ traf bereits eine südkoreanische Insel

Auf der südkoreanischen Insel Jeju kam es seit Freitag zu massiven Regenfällen wegen des Taifuns „Kong-rey“. Dabei handelt es sich für die Insel um die höchste Tagesniederschlagsmenge im November, die während der vergangenen 100 Jahre gemessen wurde, so die Nachrichtenagentur Yonhap.

Super-Taifun „Kong-rey“: So groß waren die Schäden in Taiwan

In Taiwan starben laut Behörden durch den Tropensturm mindestens zwei Menschen, mehr als 500 Menschen wurden verletzt. In der Hauptstadt Taipeh wurden 1000 Bäume durch starke Winde und Regen entwurzelt, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Bäume fielen teilweise auf Autos und richteten schweren Schaden an.

„Wind und Regen hier waren gestern wirklich furchteinflößend“, sagte eine Anwohnerin der Deutschen Presse-Agentur. Der Zoo in Taipeh öffnete am Tag nach dem Taifun nach eigenen Angaben wegen Aufräumarbeiten und schweren Schäden nicht.

Taifun „Kong-rey“: Radius über 320 Kilometer groß

Landesweit wurden in Taiwan mehr als 1400 Zwischenfälle wie Straßenschäden, umgestürzte Bäume oder Schlammlawinen gemeldet. Mindestens 11.588 Menschen mussten in besonders gefährdeten Gebieten wegen des Taifuns in Sicherheit gebracht werden. Nach Angaben der Wetterbehörde betrug der Radius „Kong-reys“ mehr als 320 Kilometer. Das machte ihn zum größten Taifun, der Taiwan in fast drei Jahrzehnten getroffen hatte. Zuletzt hatte der Sturm „Herb“ im Jahr 1996 einen Radius von 300 Kilometern überschritten. (mit dpa)