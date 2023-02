Rätsel um mysteriöse Eisenkugel in Japan gelöst

An einem japanischen Strand wurde eine mysteriöse Eisenkugel angeschwemmt. Twitter-Nutzer hatten zahlreiche kreative Ideen, worum es sich dabei handeln könnte.

Vor mehreren Tagen ist eine mysteriöse Eisenkugel an einem Strand in Japan gespült worden. Sie hat Medienberichten zufolge einen Durchmesser von anderthalb Metern und zwei Halterungen. Die Behörden tappten lange im Dunkeln, worum es sich bei dem Objekt handelt. Jetzt ist klar: Es ist eine Tiefseeboje.

Japan: Anwohnerin meldet mysteriöse Eisenkugel am Strand

Eine Anwohnerin hatten am Dienstagmorgen gemeldet, dass ein großes Objekt am Strand von Enshu in der Stadt Hamamatsu an der Pazifikküste aufgetaucht sei. Wie n.tv berichtet, habe ihr Mann die Kugel bereits einige Tage zuvor gesehen. Das Gebiet wurde in einem Umkreis von 200 Metern um das Objekt herum abgesperrt.

Zunächst wurde befürchtet, dass die Kugel eine verirrte Seemine sein könnte – was sich jedoch nicht bestätigte. Sprengstoffexperten untersuchten die Kugel mithilfe von Röntgentechnik und stellten fest, dass sie innen hohl ist. Es gab auch keine Hinweise darauf, dass das Objekt mit Spionageaktivitäten von Nordkorea oder China in Verbindung steht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Ein Einheimischer, der regelmäßig an dem Strand joggt, könne sie Aufregung um die Kugel nicht verstehen. "Der Ball liegt schon seit einem Monat dort", sagte er dem Fernsehsender NHK. Er habe versucht, die Kugel zu verschieben, doch sie habe sich nicht bewegt.

Eisenkugel an Strand in Japan sorgt für Spekulationen

Auch in den sozialen Medien sorgte die Eisenkugel für Spekulationen. Viele User vergleichen das Objekt mit Dragon Balls aus der beliebten Manga-Serie, andere halten es für ein vom Himmel gefallenes UFO. Weil die Kugel zwei Griffe hat, wird auch vermutet, dass es eine Verankerungsboje sein könnte, die sich gelöst hat und davongetrieben ist. Ein Twitter-Nutzer vermutet schwerzhaft, dass es sich um eine mit Gin gefüllte Kugel handelt, die Ende vergangenen Jahres aus dem Bodensee verschwunden ist.