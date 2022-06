Jauch gegen Lichter: Alles zu TV-Termin, neuen Regeln und Übertragung

In "Jauch gegen Lichter" tritt Günter Jauch gegen TV-Koch Horst Lichter an. Hier erfahren Sie alles rund um den TV-Termin, die neuen Regeln und die Übertragung und Wiederholung in TV oder Stream.

Der "Wer wird Millionär"-Moderator Günther Jauch hat einen neuen Gegner: In der neuen Ausgabe seiner Wettkampf-Show tritt er gegen den TV-Koch Horst Lichter an. Dabei gibt es neben dem neuen Kontrahenten auch wieder neue Spielregeln, die Quiz-König Jauch beachten muss.

Wie genau das Duell der beiden TV-Persönlichkeiten abläuft, erfahren Sie hier bei uns - inklusive Infos rund um Übertragung und Streaming der Sendung.

TV-Termin von "Jauch gegen Lichter"

Der Ausstrahlungstermin der Sendung wurde von RTL noch einmal geändert. Das ursprünglich für den 30. Mai geplante Duell der beiden wurde nun am Pfingstmontag, dem 06. Juni, ausgestrahlt. Um den ursprünglichen Sendetermin zu füllen, hat RTL jedoch rechtzeitig Ersatz gefunden. Am 30. Mai erschien daher die Ausgabe "Jauch gegen Welke", in der sich Günther Jauch mit "heute-Show"-Moderator Oliver Welke gemessen hat.

Video: AFP

Sendungskonzept und neue Regeln bei "Jauch gegen Lichter"

Das Konzept der Sendung beinhaltet mehrere Einzelduelle zwischen den beiden Kontrahenten. Dabei hat der Herausforderer drei prominente Helfer. Wer diese sind, bleibt jedoch zunächst geheim, lediglich ihre Silhouette ist zu sehen. Das Finale zum Schluss spielen die beiden Gegener jedoch ohne Unterstützung gegeneinander.

Die einzelnen Runden des Wettkampfes sind entweder Multiple-Choice Tests, offene Fragen oder schlichte Ja/Nein-Fragen. Während das Finale zwischen den beiden im Duell Eins gegen Eins gespielt wird, handelt es sich bei der vorletzten Runde dieses Mal um ein Alle-gegen-Einen-Szenario: Günther Jauch muss sowohl gegen seinen Herausforderer als auch gegen alle seine prominenten Unterstützer gleichzeitig antreten. Neu ist auch der "Besserwisser-Buzzer", den die beiden einsetzen können, um Extrapunkte zu kassieren. Doch es besteht auch die Möglichkeit, durch den Buzzer Punkte zu verlieren.

Anders als in den ersten Ausgaben des Formats, wird der Sieger des Duells direkt am Ausstrahlungsabend entschieden. Gleichgeblieben ist hingegen das zu gewinnende Preisgeld: Die beiden Kontrahenten Jauch und Lichter treten für je eine Hälfte des Studiopublikums an, um den Preis von 50.000 Euro zu erspielen. Gleichgeblieben ist auch die Moderation der Sendung, die wieder von Comedian Oliver Pocher übernommen wird.

Lesen Sie dazu auch

"Jauch gegen Richter": Die Übertragung der Show im TV und Stream

Die Sendung "Jauch gegen Richter" wurde am Pfingstmontag um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Für all diejenigen, die am Pfingstmontag keine Zeit haben, besteht die Möglichkeit, die Sendung auf RTL+ zu streamen. Um diesen Streamingdienst nutzen zu können, fallen für den Kunden 4,99 Euro im Monat an. Auf RTL+ sind neben den bekannten RTL-Eigenproduktionen auch eine Vielzahl weiterer Filme und Serien zu finden.

Für diejenigen, die weder am Pfingstmontag Zeit hatten, noch einen Zugang zu RTL+ besitzen oder erwerben möchten, sieht es leider schlecht aus. Für "Jauch gegen Lichter" ist nämlich kein Wiederholungstermin im TV geplant. Die einzige Möglichkeit, die Sendung nachträglich zu sehen, ist der sendereigene Streamingdienst.