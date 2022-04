"Jauch gegen Sigl" heute: Sendetermine, Teilnehmer, Übertragung und Wiederholung

In der zweiteiligen Sendung "Jauch gegen Sigl" tritt Moderator Günther Jauch heute im Quiz-Duell gegen Bergdoktor Hans Sigl an. Alle Infos rund um Teilnehmer, TV-Termin, Übertragung und Wiederholung gibt es hier.

In der neuen Reihe " Jauch gegen ..." tritt der TV-Moderator und Entertainer Günther Jauch immer wieder gegen neue prominente Kandidatinnen und Kandidaten an. In der aktuellen Ausgabe ist sein Gegner Schauspieler Hans Sigl, der vor allem durch seine Rolle als "Der Bergdoktor" bekannt ist.

Das Format ersetzt die Show "5 gegen Jauch", wobei sich am Ablauf grundlegend wenig zu ändern scheint, da jeder Kandidat vier "Vertraute" mit in die Show bringt. Die beiden Kontrahenten spielen in der Sendung jeweils für eine Tribünenhälfte des Studiopublikums, wobei der Gewinnerseite am Ende 50.000 Euro winken.

Sie möchten mehr zu "Jauch gegen Sigl" erfahren? Wie läuft die Übertragung und wann sind die Sendetermine der zweiteiligen Show? Welche Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind neben Hans Sigl dabei? Diese und weitere Fragen beantworten wir in diesem Artikel für Sie.

"Jauch gegen Sigl": Sendetermine des Quiz-Duells

RTL strahlt das Quiz-Duell "Jauch gegen Sigl" an zwei Sendeterminen aus. Die zweite Sendung wird unter dem Titel "Jauch gegen Sigl - Die Revanche" gezeigt. Sollte es am Ende der beiden Sendungen 1:1 zwischen Günther Jauch und Hans Sigl stehen, dann geht es in eine Entscheidungsrunde in der am Ende ein Gewinner feststeht. Das sind die Sendetermine der beiden Shows:

gegen Sigl": Montag, 04.04.2022, 20.15 Uhr, " Jauch gegen Sigl - Die Revanche": Montag, 11.04.2022, 20.15 Uhr, RTL

"Jauch gegen Sigl": Übertragung live im TV und Stream

Die beiden Sendungen im April sind live im TV bei RTL zu sehen. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie das Quiz-Duell zwischen Moderator Günther Jauch und dem Schauspieler Hans Sigl auch online im Live-Stream verfolgen. Um den Stream von RTL live verfolgen zu können, benötigen Sie einen Premium-Account bei der Streaming-Plattform RTL+. Das Abo kann man einen Monat lang kostenlos testen, danach werden monatlich 4,99 Euro fällig.

Wiederholung von "Jauch gegen Sigl"

Ob es eine Wiederholung der beiden Quiz-Shows im TV geben wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Sie können die Sendungen in jedem Fall eine Woche nach der Erstausstrahlung kostenlos auf der Streaming-Plattform RTL+ abrufen. Um "Jauch gegen Sigl" auch zu einem späteren Zeitpunkt online im Stream zu sehen, benötigen Sie wiederum einen Premium-Abo. Sobald RTL weitere Infos zur Wiederholung der Shows veröffentlicht, informieren wir Sie hier darüber.

Die Teilnehmer von "Jauch gegen Sigl": Diese Gäste sind dabei

In der Show treten Moderator Günther Jauch und Schauspieler Hans Sigl gegeneinander an. Während Jauch sich den Quiz-Fragen allein stellen muss, hat Sigl vier Vertraute dabei, die ihm beim Beantworten der Fragen behilflich sind. Das sind alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Überblick:

Günther Jauch : Der Moderator und Entertainer gehört zu den beliebtesten TV-Persönlichkeiten Deutschlands . Neben seiner Rolle als Gastgeber bei "Wer wird Millionär" hat Jauch bereits zahlreiche Sendungen im deutschen Fernsehen moderiert. Jahrelang war er Moderator von " stern TV " bevor er seinen Posten an Steffen Hallaschka abgab.

Der Moderator und Entertainer gehört zu den beliebtesten TV-Persönlichkeiten . Neben seiner Rolle als Gastgeber bei hat bereits zahlreiche Sendungen im deutschen moderiert. Jahrelang war er Moderator von " " bevor er seinen Posten an abgab. Hans Sigl : Der österreichische Schauspieler kommt ursprünglich aus Rottenmann in der Steiermark und absolvierte seine Schauspielausbildung am Tiroler Landestheater in Innsbruck . Bekanntheit erlangte er durch seine Rolle in der Krimi-Reihe "SOKO Kitzbühel und seit 2008 ist er der Bergdoktor in der gleichnamigen Serie.

In der ersten Ausgabe der Show stehen Hans Sigl diese vier Promis als Vertraute zur Seite:

Seine Ehefrau Susanne Sigl

Comedian Paul Panzer

Journalist und Moderator Daniel Brökerhoff

Moderatorin Andrea Kiewel

In "Jauch gegen Sigl - Die Revanche" bringt der Schauspieler diese Promis mit:

Komiker und Moderator Wigald Boning

Schauspielerin Sophia Thomalla

Komiker und Kabarettist Torsten Sträter

Sängerin Patricia Kelly

Moderiert wird die Show von Comedian und Entertainer Oliver Pocher, der auch bei "5 gegen Jauch" der Gastgeber war. (AZ)