Jenke. Das Klima-Experiment: Termin, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung

Wie wird es sich im Jahr 2050 leben, sollte sich das Klima weiter aufheizen? Dieser Frage widmet sich ProSieben in der Sendung "Jenke. Das Klima-Experiment". Wir haben die Infos zu Termin, Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung.

Jenke von Wilmsdorff kennt man im Fernsehen vor allem für seine vielen Experimente, die er früher bei RTL durchgeführt hat - beispielsweise die Folgen von Alkoholismus.

Nach seiner Trennung von RTL landete von Wilmsdorff bei ProSieben, wo er erneut verschiedene Experimente in seinen TV-Sendungen zeigt. Im Rahmen der Green Seven Week 2022 von ProSieben, die sich der Rettung des Klimas widmet, schlüpft Wilmsdorff wieder einmal in die Rolle der Versuchsperson: Er stellt sich dem voraussichtlichen Klima von 2050, sollte der Klimawandel so voranschreiten wie prognostiziert.

Wie Sie "Jenke. Das Klima-Experiment" im TV und Stream verfolgen können, wann der Termin ist und ob es eine Wiederholung gibt, erfahren Sie hier.

Wann ist der Sendetermin von "Jenke. Das Klima-Experiment"?

Die Green Seven Week von ProSieben findet in diesem Jahr vom 3. Oktober bis zum 10. Oktober statt - beides Montage. Die Sendung "Jenke. Das Klima-Experiment" macht den Primetime-Auftakt am 3.Oktober um 20.15 Uhr und leitet die Klima-Woche zur besten Sendezeit ein. Allerdings kommen schon im Vorfeld verschiedene TV-Formate mit Klima-Bezug, dazu später mehr.

Worum geht es bei "Jenke. Das Klima-Experiment"?

Im Klima-Experiment versetzt sich Jenke von Wilmsdorff in das Jahr 2050. Extremwetterlagen, Dürren, Überflutungen - wie wirkt sich der Klimawandel auf unsere Zukunft aus? Kann man sich bei derartiger Hitze und Luftfeuchtigkeit überhaupt noch draußen aufhalten? Diese und weitere Fragen wird von Wilmsdorff bei "Jenke. Das Klima-Experiment" aufgreifen und am eigenen Leib austesten.

Wo wird "Jenke. Das Klima-Experiment" im TV und Live-Stream übertragen?

Auf ProSieben kann "Jenke. Das Klima-Experiment" im Free-TV verfolgt werden. Sollten Sie den Stream im Internet bevorzugen, haben Sie zwei mögliche Alternativen: Den Stream von ProSieben selbst oder den Live-Stream von Joyn, der Streamingplattform von ProSieben und Co. Teilweise müssen Sie sich kostenfrei registrieren, um dieses Angebot nutzen zu können.

Die wichtigsten Informationen zur Übertragung und Termin von "Jenke. Das Klima-Experiment" für Sie zusammengefasst:

Termin: Montag, 3. Oktober 2022

Montag, 3. Oktober 2022 Uhrzeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr TV-Sender: ProSieben

Live-Stream: ProSieben, Joyn

Gibt es eine Wiederholung von "Jenke. Das Klima-Experiment" ?

Eine TV-Wiederholung von "Jenke. Das Klima-Experiment" gibt es aktuell noch nicht im Programm von ProSieben, allerdings kann man davon ausgehen, dass es zumindest in der Mediathek die komplette Sendung nachzuschauen gibt.

Wie läuft die Green Seven Week ab?

Vom 3. Oktober bis 10. Oktober wird es verschiedene Sendungen geben, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen. Außerdem informieren 90-Sekunden lange Clips über die Veränderungen, die das Klima derzeit erfährt und erfahren wird. Auch taff und Galileo präsentieren sich von ihrer grünen Seite.

