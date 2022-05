"Jenke Experiment Psyche" - Wie depressiv ist Deutschland?": Alles rund um Sendetermin und Wiederholung

Im Mai wird es das "Jenke Experiment Psyche - Wie depressiv ist Deutschland?" zu sehen geben. Wissenswertes rund um Sendetermin, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung, gibt es hier.

Wie depressiv ist eigentlich Deutschland? Wie schnell wirken sich ausschließlich schlechte Nachrichten auf unsere Psyche aus? Der Journalist Jenke von Wilmsdorff stellt sich diesen Fragen im Selbstexperiment "Jenke Experiment Psyche - Wie depressiv ist Deutschland?". Jenke ist sozial isoliert, eingesperrt und befindet sich in einem Raum, der von Kameras überwacht wird. Die einzigen Nachrichten, die er lesen darf, sind negativer Natur. Das Experiment ist nicht zeitlich begrenzt. Untersucht wird dabei, wie schnell sich die Gegebenheiten auf Jenkes Psyche auswirken, wie er damit umgeht, ob sich die Blutwerte verändern und wie sich das Experiment auf sein Essverhalten auswirkt. Die Frage, die sich stellt, ist wie wichtig das soziale Miteinander ist.

Ziel ist es, offen über psychische Probleme in der Gesellschaft zu sprechen und Lösungen zu finden. Warnsignale von Betroffenen müssen erkannt werden. Begleitet wird Jenke von Experten.

Möchten Sie gerne mehr erfahren zu "Jenke Experiment Psyche - Wie depressiv ist Deutschland?", wann der Sendetermin ist, ob es eine Übertragung im TV und Stream geben wird oder ob es eine Wiederholung geben wird?

Wann ist der Sendetermin von "Jenke Experiment Psyche - Wie depressiv ist Deutschland?"

"Jenke Experiment Psyche" wird am heutigen Montag, den 02. Mai 2022, ausgestrahlt.

"Jenke Experiment Psyche - Wie depressiv ist Deutschland?": Übertragung im TV und Stream?

Das Selbstexperiment "Jenke Experiment Psyche" wird auf ProSieben ausgestrahlt. Beginn ist zur Prime-Time um 20.15 Uhr. Parallel wird es einen Live-Stream zur Sendung geben. Hier erhalten Sie eine Übersicht:

Was? " Jenke Experiment Psyche - Wie depressiv ist Deutschland ?"

" Experiment - Wie depressiv ist ?" Wann? Am 02. Mai 2022 um 20.15 Uhr

Am 02. Mai 2022 um 20.15 Uhr Wo? ProSieben (Free-TV und Stream)

(Free-TV und Stream) Wer? Jenke von Wilmsdorff

Im Anschluss an die Sendung wird es noch "Jenke. Live. Der Talk danach" geben. Ausgestrahlt wird diese Sendung am 02. Mai 2022 um 22.35 live auf ProSieben.

Wird es eine Wiederholung von "Jenke Experiment Psyche - Wie depressiv ist Deutschland?" geben?

Sie sind am 02. Mai 2022 um 20.15 Uhr verhindert? Sie möchten sich "Jenke Experiment Psyche - Wie depressiv ist Deutschland?" nochmal ansehen? Eine Wiederholung auf ProSieben wird es zwar nicht geben, auf Joyn steht die Sendung jedoch im Nachhinein zur Verfügung.

Jenke von Wilmsdorff im Porträt

Der Fernsehjournalist wurde am 16. Oktober 1965 in Bonn geboren. An Bekanntheit hat er vor allem aufgrund seiner zahlreichen Experimente gewonnen, die oftmals im TV ausgestrahlt wurden. Hier einen Auszug aus den durchgeführten Experimenten:

Schönheit-Experiment

Fleisch-Experiment

Plastik-Experiment

Drogen-Experiment

Magersucht-Experiment

Jenke wird zum Pflegefall

Zu seinem neuesten Experiment "Jenke Experiment Psyche - Wie depressiv ist Deutschland?" äußerte er sich wie folgt gegenüber ProSieben:

"Auch ich kenne depressive Momente, aus denen ich so leicht nicht wieder herausfinde. Wir müssen gemeinsam das Tabu brechen und über unsere psychischen Probleme reden, und zwar ohne jede Scham. Und wir brauchen dringend mehr Therapieplätze, sonst werden wir unserer Gesellschaft nicht helfen können, wieder zu gesunden."