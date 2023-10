"Jeremy Fragrance - Power, Baby!": Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream der Reality-Doku

Das Sky Original "Jeremy Fragrance - Power, Baby!" steht in den Startlöchern: Hier finden Sie alle Infos rundum Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream zur Reality-Doku.

Die Reality-Dokumentation "Jeremy Fragrance – Power, Baby" ist demnächst auf Sky und dem Streaming-Service WOW erhältlich. Die Doku erzählt die Geschichte des Lebens von Jeremy Fragrance, dem namengebenden, erfolgreichen Parfüm-Influencer und Unternehmer. Der 34-Jährige ist bekannt auf TikTok und Youtube. Diese und weitere Shows finden Sie auf Sky und im Streaming-Service WOW.

Das Sky Original "Jeremy Fragrance - Power, Baby!" wurde in Zusammenarbeit von Rainer Laux Productions und der EndemolShine Germany GmbH im Auftrag der Sky Studies entwickelt und produziert. Hier finden Infos rundum Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream zur Reality-Doku.

Start von "Jeremy Fragrance - Power, Baby!"

"Jeremy Fragrance - Power, Baby!" wird ab dem 16. Oktober auf Sky sowie dem Streaming-Service WOW ausgestrahlt. Mit dem Start der Reality-Doku können Sie den Influencer im Privatleben und in seinem professionellem Umfeld begleiten. Die erste Folge der Doku ist am 16. Oktober ab 20.15 Uhr auf Sky One und auf Abruf verfügbar.

Die Folgen von "Jeremy Fragrance - Power, Baby!"

Fünf Wochen lang wird jeden Montag eine neue Folge von "Jeremy Fragrance - Power, Baby!"ausgestrahlt. Hier finden Sie einen Überblick der Folgen:

1. Staffel, Folge 1 - "Der Skandal!"

Jeremy sorgt für eine Überraschung, als er seine Mutter Jolanta besucht und ihr sein neues Zuhause in Grünwald zeigt. Gemeinsam reisen sie nach Hamburg zur OMR-Messe, wo Jeremy als Redner für Aufsehen sorgt.

Montag, 16. Oktober 2023 um 20.15 Uhr auf Sky One

1. Staffel, Folge 2 - "Back to the Roots - Krakau!"

Jeremy besucht seine Großmutter in Krakau , begleitet von seiner Mutter Jolanta. Während des Besuchs werden Erinnerungen an seine Kindheit geweckt und er denkt über den fehlenden Kontakt zu seinem älteren Bruder nach.

Montag, 23. Oktober 2023 um 20.15 Uhr auf Sky One

1. Staffel, Folge 3 - "Home, Sweet Home, Miami!"

In Miami hat Jeremy ein Treffen mit seinem langjährigen Freund Maurice geplant, der eine Parfümerie im Viertel Wynwood führt. Anschließend besichtigt er seine beiden Eigentumswohnungen.

Montag, 30. Oktober 2023 um 20.15 Uhr auf Sky One

1. Staffel, Folge 4 - "Neues Zuhause?"

Jeremy ist auf der Suche nach einer Wohnung direkt am Ocean Drive, der ikonischen Strandpromenade im Art-Deco-Viertel von Miami . Zusammen mit seinen Freunden Artlanta und Andres besucht er ein Kunst-Event.

Montag, 6. November 2023 um 20.15 Uhr auf Sky One

1. Staffel, Folge 5 - "Die Versöhnung"

Seit einem Streit vor drei Jahren hat Jeremy keinen Kontakt mehr zu seinem Bruder Kamil, der in Palm Beach , nicht weit von Miami , lebt. Jeremy arrangiert ein Treffen – wird es zu einer Aussöhnung kommen?

Montag, 13. November 2023 um 20.15 Uhr auf Sky One

Die Besetzung von "Jeremy Fragrance - Power, Baby!"

Neben dem titelgebenden Star der Show, Jeremy, sind auch seine Familie und Freunde mit dabei. Hier finden Sie einen Überblick der bereitsbekannten Gäste der Show:

Jeremy Fragrance

Mutter Jolanta

seine Oma aus Polen

Freunde Maurice, Artlanta und Andres

Bruder Kamil

"Jeremy Fragrance - Power, Baby!": Handlung und Thema der Reality-Doku

Die neue Sky-Original Reality-Dokumentation begleitet Jeremy Fragrance bei seinen geschäftlichen Veranstaltungen, der Produktion von Inhalten und seinen persönlichsten Momenten. Darüber hinaus verfolgt der Social-Media-Star seinen Traum, eine geeignete Wohnung in Miami zu finden, und sich seinen größten Wunsch zu erfüllen: in den USA erfolgreich durchzustarten und das amerikanische Publikum im Sturm zu erobern.

Trailer zur Reality-Doku "Jeremy Fragrance - Power, Baby!"

Sky hat auch einen Trailer zur Doku veröffentlicht. Hier können Sie eine Vorschau der Reality-Dokumentation einsehen:

Stream von "Jeremy Fragrance - Power, Baby!"

Um die Reality-Dokumentation "Jeremy Fragrance - Power, Baby!" zu sehen, brauchen Sie ein Sky-Abo. Mit dem Entertainment Plus Paket können Sie für 15 Euro monatlich (im Jahresabo, danach 27,50 Euro) auf tausende Serien, Dokus und Show mit Inhalten von Sky, HBO und Netflix zugreifen. Weitere Infos zu diesem und anderen Paketen finden Sie hier.