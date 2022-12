"Jeremy Fragrance: Von 'Promi Big Brother' zurück in die Welt" - Sendetermin und Übertragung

Bei uns erfahren Sie alles rund um den Sendetermin, die Übertragung im TV oder Stream und die Wiederholung von "Jeremy Fragrance: Von Promi Big Brother zurück in die Welt".

Wie die Sendetermine von "Promi Big Brother" 2022 verraten, verbringen Promis knapp drei Wochen im Container - zumindest, wenn sie nicht vorher schon das Haus verlassen müssen. Die Show lädt alle Jahre wieder prominente Gäste in eine WG ein, in der diese dann 24h am Tag gefilmt und dem Publikum präsentiert werden. Unter den Kandidaten bei "Promi Big Brother" findet sich meist die geballte C-Prominenz des deutschen Fernsehens. Mittlerweile sind allerdings auch immer häufiger Influencer mit dabei. So kam es dann auch, dass der Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance an der Show teilgenommen hat.

Aufgrund seiner extrovertierten Art polarisierte der für den besten Parfüm-Vlog ausgezeichnete Youtuber von Tag eins an so sehr, wie kaum ein anderer Bewohner der Promi-WG vor ihm. Für viele Zuschauer dürfte die Nachricht, dass er bereits nach kurzer Zeit die Show wieder freiwillig verlassen hat, daher enttäuschend gewesen sein. Doch Sat.1 hat schnell reagiert und direkt eine Anschluss-Show mit dem Influencer gedreht. Die Zuschauer dürfen Jeremy Fragrance in den ersten Tagen nach dem Verlassen des "Big Brother"-Hauses begleiten. Für den ehrgeizigen und extrovertierten Youtuber wird das wohl sehr gelegen kommen, denn nun muss er seine Zeit im Fernsehen nicht mit all den anderen Bewohnern des Hauses teilen.

Wer die volle Dröhnung Jeremy Fragrance nicht verpassen will, für den haben wir hier alle wichtigen Informationen rund um die Sendung rausgesucht. Wann ist "Jeremy Fragrance: Von Promi Big Brother zurück in die Welt" im TV zu sehen? Wo wird die Show übertragen? Die Antworten darauf finden Sie hier.

Der Sendetermin von "Jeremy Fragrance: Von Promi Big Brother zurück in die Welt"

Nicht nur mit dem Filmen der Sendung ging alles Schlag auf Schlag. Auch die Veröffentlichung lässt nicht lange auf sich warten. Heute am Freitag, dem 2. Dezember, nur neun Tage nachdem er das Haus verlassen hat, wird die Sendung rund um Jeremy Fragrance gesendet. Sie ist ab 20.15 Uhr zu sehen und läuft damit direkt vor der "Promi Big Brother" 2022 Übertragung.

"Promi Big Brother" 2022: Die Übertragung von Jeremy Fragrance' Exit-Show

Selbstverständlich wird die Sendung ausschließlich bei Sat.1 zu sehen sein. Der Sender produziert ja nicht nur "Promi Big Brother", sondern auch die zugehörigen Shows wie die "Promi Big Brother Late Night Show" oder eben auch "Jeremy Fragrance: Von Promi Big Brother zurück in die Welt".

Im Stream wird die Show auch zu sehen sein. Ebenso wie bei den regulären Folgen von "Promi Big Brother" wird auch in der Show rund um Jeremy Fragrance ein Stream auf Joyn verfügbar sein.

Die Wiederholung von "Jeremy Fragrance: Von Promi Big Brother zurück in die Welt"

Wer eine Wiederholung der Sendung sehen möchte, der muss auf den Streamingdienst Joyn zurückgreifen. Eine Wiederholung im TV scheint bislang nämlich noch nicht geplant zu sein. Auf Joyn ist allerdings nicht nur die neue Sendung über den Duft-Youtuber auf Abruf verfügbar, sondern auch die gesamten Folgen von "Promi Big Brother" sind dort zu finden. Wer allerdings ein Werbefreies Streaming-Vergnügen genießen möchte, der muss dafür ein Joyn+-Abo abschließen.