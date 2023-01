Jeremy Renner meldet sich zu Wort – sein Zustand ist weiter kritisch

Der "Avengers"-Schauspieler Jeremy Renner hatte einen Unfall beim Schneeräumen. Nach einer ersten Operation sei sein Zustand weiter kritisch, aber stabil.

Nach einem Unfall beim Schneeräumen befindet sich der "Avengers"-Schauspieler Jeremy Renner weiterhin in einem "kritischen, aber stabilen Zustand". Das hatte zunächst ein Sprecher des 51-Jährigen gegenüber der Boulevard-Zeitschrift Variet berichtet. An dem Zustand soll sich nach einer Operation nichts geändert haben. Renner liegt auf der Intensivstation. Seine Familie ist bei ihm. Am Dienstag meldete er sich nun in einem kurzen Statement. "Ich danke Ihnen allen für Ihre freundlichen Worte. Ich bin jetzt zu kaputt, um zu tippen. Aber ich sende Liebe an euch alle", schrieb der Schauspieler auf Instagram und postete dazu ein Foto von sich im Krankenhaus.

Jeremy Renner: Details zum Unfall bekannt

Mittlerweile sind einige Details zu dem Unfall bekannt. Nach Angaben von Hillary Schieve, der Bürgermeisterin der Stadt Reno, soll Renner versucht haben, einem Autofahrer zu helfen und sein festgefahrenes Auto von Schnee zu befreien. Dabei wurde er von seinem eigenen Schneepflug überrollt. Augenzeugen berichten, dass der US-Amerikaner viel Blut verlor und von einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde.

Der Schauspieler soll ein Grundstück mit einer Ranch in den Bergen der Sierra Nevada besitzen. Die Region war an Silvester von einem Wintersturm heimgesucht worden. Es war einer der schwersten Winterstürme in den USA seit Jahren. Mehr als 60 Menschen starben.

Jeremy Renner nach Unfall operiert

Am Montag wurde Renner operiert. Er habe ein "stumpfes Trauma" im Brustbereich erlitten sowie "orthopädische Verletzungen". Sein Zustand sei weiter kritisch, aber stabil, berichten der Sender CNN und die New York Times am Montagabend unter Berufung auf eine Sprecherin des Schauspielers. Es soll noch eine zweite Operation notwendig sein.

Noch am 13. Dezember veröffentlichte der 51-Jährige ein Foto im Schnee auf Twitter. Dazu schrieb der Schauspieler: "Schneefälle am Lake Tahoe sind kein Scherz." Dazu ergänzte er den Hashtag "WinterWonderland". Auf Instagram hatte Renner zudem mehrere Videos von sich hinter dem Steuer eines Schneepflugs gepostet. Zu einem schrieb er: "Fast fertig mit dem Rodelhang für die Kinder."

Jeremy Renner ist Teil der Superhelden-Reihe "Avengers"

Renner spielte unter anderem in der Superhelden-Reihe "Avengers" und in zwei "Mission: Impossible"-Filmen mit. Als Nächstes wird der 51-Jährige in "Mayor of Kingstown" zu sehen sein. Die zweite Staffel der Dramaserie startet am 15. Januar.

Für seine Hauptrolle in dem Kriegsdrama "Tödliches Kommando - The Hurt Locker" (2008) war er 2010 für einen Oscar nominiert. Eine zweite Nominierung erhielt er ein Jahr später für seine Nebenrolle in Ben Afflecks Actionkrimi "The Town" (2010).