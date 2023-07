Bayerischer Fitness-Influencer Jo Lindner stirbt überraschend mit 30 Jahren

Der Fitness-Influencer Jo Lindner ist überraschend im Alter von nur 30 Jahren gestorben. Als "Joesthetics" wurde er auf Instagram bekannt und hatte inzwischen neun Millionen Follower.

Der Fitness-Influencer Jo Lindner – oder "Joesthetics", wie er sich auf Instagram nannte – ist im Alter von nur 30 Jahren gestorben. Grund für seinen Tod war offenbar ein geplatztes Aneurysmas. Das schrieb seine Freundin Nicha am Sonntag auf Instagram. Zuvor habe Lindner, des aus Cham in der Oberpfalz stammt, über Nackenschmerzen geklagt.

Jo Lindner: Freundin bestätigt Tod von "Joesthetics"

Als er Ende vergangener Woche starb, sei Nicha bei ihm im Zimmer gewesen. "Er hat mir die Kette um den Hals gelegt, die er für mich gemacht hat. Dann haben wir uns hingelegt und gekuschelt. Er lag in meinen Armen. Dann ist alles sehr schnell gegangen", berichtet seine Freundin. Jetzt sei er an einem "besseren Ort". Nicha schrieb, dass Lindner ein liebenswerter, netter, kluger, ehrlicher und hart arbeitender Mann gewesen sei.

Lindner begann 2014 seinen Weg als Bodybuilder auf Instagram zu teilen. Inzwischen hat er neun Millionen Follower und war damit einer der erfolgreichsten deutschen Influencer. Seit einiger Zeit lebte der 30-Jährige in Bangkok. Vor allem in Thailand und in den USA war der Influencer ein Star. Er hatte mit einer bestimmten Pose, der "Alien Grains", für Aufmerksamkeit gesorgt. Er konnte einzelne Muskelstränge isoliert und gezielt bewegen und so eine Wellenbewegung simulieren.

"Joesthetics": Letzter Post von Jo Lindner am Donnerstag

Seinen letzten Post veröffentlichte Lindner am vergangenen Donnerstag – nur kurze Zeit vor seinem Tod. Dieser Beitrag wurde inzwischen mehr als 1,5 Millionen Mal gelikt. Fans und Kollegen bekundeten unter dem Post ihr Beileid. "RIP to my fitness goat! You where an inspiration!", "Werde dich vermissen king" und "Du hast mir in den letzten 5 Jahren so viel Antrieb gegeben. Du bist und bleibst für immer für iiiiiimmmmer eine krasse Legende! Ein Phänom bist du. Jo Lindner war anders. Niemand wird dir das Wasser reichen", lauten beispielsweise Kommentare auf Instagram.