"DSDS" 2022: Joachim Llambi ist der Gast-Juror im Finale

Im Finale von DSDS wird "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi die Jury unterstützen. Im Porträt stellen wir Ihnen den Wertungsrichter und Moderator näher vor.

Aktuell wird zum ersten Mal eine Staffel von " Deutschland sucht den Superstar" ohne den Pop-Titan Dieter Bohlen ausgestrahlt. Für die Live-Shows hat die Jury bestehend aus Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad in jeder Folge einen Gast-Juror zur Seite gestellt bekommen. In der ersten Show war Dieter Bohlens ehemaliger Band-Kollege Thomas Anders in der Jury zu Gast und in der zweiten Show nahm Sarah Engels am Jury-Pult Platz. Nun verstärkt Joachim Llambi das Jury-Team im Halbfinale und im Finale von DSDS.

Vor seinem ersten Einsatz im Halbfinale sagte Joachim Llambi im Interview mit RTL: "Was für Kandidaten! Ich freue mich auf jede und jeden Einzelnen von ihnen – und natürlich auf meine Jury-Kolleg:innen!" Im Porträt stellen wir Ihnen den " Let's Dance"-Juror und Moderator Joachim Llambi näher vor.

Joachim Llambi bei DSDS 2022: Ein kurzer Steckbrief

Zum ersten Mal wird Joachim Llambi nicht auf den Hüftschwung der Kandidatinnen und Kandidaten achten, sondern sich stattdessen mehr auf sein Gehör verlassen. Die wichtigsten Infos zum Gast-Juror auf einen Blick:

Name: Joachim Llambi

Alter : 57 Jahre

: 57 Jahre Geburtsdatum : 18. Juli 1964

: 18. Juli 1964 Größe: 180 cm

180 cm Geburtsort : Duisburg

: Wohnort : Düsseldorf

: Beruf : Moderator, Wertungsrichter, Börsenmakler

: Moderator, Wertungsrichter, Börsenmakler Social Media: Instagram @joachim_llambi

DSDS 2022: Juror Joachim Llambi im Porträt

Joachim Llambi wurden am 18. Juli 1964 in Duisburg geboren und machte nach seinem Abitur zunächst eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Duisburg. Sein beruflicher Werdegang führte ihn Ende der 80er Jahre an die Düsseldorfer Börse, wo er als Aktienmakler tätig war. Später arbeitete Llambi auch als Börsenmakler an der Frankfurter Börse.

Neben seiner Karriere im Bank- und Börsenwesen entdeckte Joachim Llambi auch schon in jungen Jahren seine Liebe für das Tanzen und belegte im Alter von 16 Jahren seinen ersten Tanzkurs. Neun Jahre später konnte er bereits die Amateurklasse hinter sich lassen und wechselte zu den Profitänzern. Llambi nahm an Europa- und Weltmeisterschaften teil und war von 2003 bis 2011 Medienbeauftrager des Deutschen Professional Tanzsportverbandes (DTV). Später wurde er leitender Direktor des Verbandes und bekleidete ab 2013 ein Jahr lang die Rolle des Sportdirektors im internationalen Tanzsportverband.

Porträt: Joachim Llambi hat auch schon ein Buch geschrieben

Bei "Let's Dance" ist Joachim Llambi der einzige Juror, der seit Beginn der Sendung im Jahr 2006 dabei ist. In der Show ist er für seine knallharten Kritiken bekannt und dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Von da an machte Llambi auch im Fernsehen Karriere und war als Jury-Mitglied unter anderem bei "Die singende Firma" dabei. Bereits mehrmals hat er auch seine Kochkünste bei "Grill den Henssler" unter Beweis gestellt. Für zwei Jahre moderierte Llambi für RTLplus die Neuauflage von "Jeopardy!" und aktuell moderiert er auch seine eigene Tanzshow namens "Llambis Tanzduell" in der immer zwei aus "Let's Dance" bekannte Tänzer antreten. In der Show müssen sie einen ihnen vorher unbekannten Tanz erlernen, woraufhin Joachim Llambi am Ende Punkte vergibt und damit den Sieger kürt.

Getreu seinem Motto, dem er vor allem in "Let's Dance" stets treu bleibt, hat Llambi 2014 ein Buch mit dem Titel "Das wollte ich Ihnen schon immer mal sagen: Mut zur ehrlichen Kritik" veröffentlicht. In dem Buch geht er auf seine Erfahrungen als Börsenprofi, Ehemann und auch als Familienvater ein und beschreibt wie ein gesunder Umgang mit Kritik bei der persönlichen Entwicklung hilfreich sein kann. (AZ)