"Joe vs. Carole": Alles rund um Start und Besetzung

Sky nimmt die Serie "Joe vs. Carole" in das Programm auf. Hier erfahren Sie alles rund um den Start, Handlung und Stream auf Sky und können den Trailer sehen.

Die Geschichte der Feindschaft "Joe vs. Carole" dürfte einigen Fans schon bekannt sein, da sie bereits in der Netflix-Dokumentation "Tiger King" Thema war. "Joe vs. Carole" ist eine Adaption des True-Crime-Podcasts "Over My Dead Body". Die Serie wird von "Peacock" präsentiert.

Möchten Sie gerne wissen, wann und wo es die Serie "Joe vs. Carole" zu sehen gibt, wie viele Folgen geplant sind, worum es geht und wer bei der Produktion mitwirkte? Möchten Sie vorab gerne einen Trailer zu "Joe vs. Carole" sehen? Dann sind Sie hier richtig. Dieser Artikel liefert alle wichtigen Informationen rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream auf Sky. Außerdem finden Sie hier auch einen Trailer zur neuen Serie.

Wann ist der Start von "Joe vs. Carole"?

Ab dem 04. März 2022 ist die Originalfassung von "Joe vs. Carole" in Deutschland verfügbar. In den USA wird die Serie bereits einen Tag früher, am 03. März 2022, zu sehen sein.

"Joe vs. Carole": Folgen

Wie serienjunkies.de berichtet, wird es insgesamt acht Episoden von "Joe vs. Carole" geben. Eine Folge wird in etwa 42 Minuten lang dauern. Die erste Episode läuft unter dem Namen "Pilot". Weitere Folgennamen sind bisher noch nicht bekannt, werden jedoch nach Bekanntgabe umgehend in diesem Artikel ergänzt. Hier eine Übersicht:

Folge 1: "Pilot"

Folge 2: noch nicht bekannt

Folge 3: noch nicht bekannt

Folge 4: noch nicht bekannt

Folge 5: noch nicht bekannt

Folge 6: noch nicht bekannt

Folge 7: noch nicht bekannt

Folge 8: noch nicht bekannt

Das ist die Besetzung von "Joe vs. Carole"

Die beiden Hauptrollen von "Joe vs. Carole" werden von John Cameron Mitchell und Kate McKinnon gespielt. John Cameron Mitchell wird Joe Exotic verkörpern, Kate McKinnon spielt Carole Baskin. Auch Schauspieler wie Kyle MacLachlan, Dean Winters und Aliandra Calabrese waren an der Produktion beteiligt. Hier erhalten Sie eine Übersicht zum Cast:

John Cameron Mitchel als Joe Exotic

als Joe Exotic Kate McKinnon als Carole Baskin

als Kyle MacLachlan als Howard Baskin

als Howard Baskin Dean Winters als Jeff Lowe

als Brian Van Holt als John Reinke

als William Fichtner als Rick Kirkham

als Nat Wolff als Travis Maldonado

als Sam Keeley als John Finlay

als Lex Mayson als Kelci

als Kelci Joel Garland als James Garretson

Marlo Kelly als Jamie Murdock

als Jamie Murdock Aliandra Calabrese als Lauren Lowe

Worum geht es bei "Joe vs. Carole"? Das ist die Handlung

"Joe vs. Carole" handelt von der Feindschaft zwischen dem Zoobesitzer und Großkatzenbesitzer Joe Exotic und Carole Baskin, die eine Vorliebe für Großkatzen hat. Die Handlung wurde bereits in der Netflix-Dokumentation "Tiger King" thematisiert.

Die tierliebe Carole fand heraus, dass Joe Großkatzen wie Tiger züchtete und ausnutzte, um für sich selbst einen Profit rauszuschlagen. Sie nahm sich nun vor, Joe zu stoppen und ihm das Handwerk zu legen, um die Tiere vor der Misshandlung zu retten. Die Rivalität und die Feinseligkeit zwischen den beiden baut sich immer weiter auf und es scheint zu eskalieren. Carole, die so gegen Joe schießt, hat jedoch auch eine dunkle Vergangenheit. Joe macht es sich zur Aufgabe, die Heuchelei von Carole aufzudecken. Die Story wird aus der Sicht von Carole Baskin erzählt.

Das ist der Trailer zu "Joe vs. Carole"

Für alle, die sich gerne vor dem offiziellen Start von "Joe vs. Carole" einen ersten Eindruck von der neuen Serie verschaffen möchten, haben wir Ihnen hier einen Trailer verlinkt. Ein deutschsprachiger Trailer ist bisher noch nicht veröffentlicht, aber hier ist der Trailer in englischer Originalfassung:

"Joe vs. Carole": Stream auf Sky

Die Serie "Joe vs. Carole" wird es exklusiv auf Sky zu sehen geben. Ab dem 04. März ist die Serie rund um Großkatzen auf Sky Ticket und Sky Q auf Abruf verfügbar. Hier gibt es eine Übersicht: