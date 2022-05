Jörg und Irina Pilawa: Trennung nach 23 Jahren

16 Jahre waren Jörg und Irina Pilawa verheiratet, mehr als 20 Jahre waren sie ein Paar. Jetzt bestätigte die Anwältin des Paares die Trennung.

23 Jahre waren sie liiert, 16 davon auch verheiratet. Doch seit wenigen Monaten sind Jörg und Irina Pilawa getrennte Leute. Das bestätigte die Anwältin des Paares am Dienstag. "Ja, es stimmt. Jörg und Irina Pilawa sind seit mehreren Monaten im gegenseitigen Einvernehmen getrennt", so die Anwältin der Pilawas auf Nachfrage der Bild-Zeitung.

Weiter sagte sie: "Da meine Mandanten ihre Privatsphäre auch im Hinblick auf das Wohl der gemeinsamen Kinder unbedingt schützen möchten, werden sie sich zu dem Thema nicht weiter äußern und bitten darum, von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen."

Jörg und Irina Pilawa: Spontane Hochzeit im Kongo

Seit Ende der Neunzigerjahre waren der TV-Star Jörg Pilawa und Irina, die Tochter eines polnischen Erziehungswissenschaftlers und Zukunftsforschers, Horst Werner Opaschowski, liiert. 2004 verlobten sie sich nach fünf Jahren Beziehung, zwei Jahre später folgte die Hochzeit. Im Kongo gaben sich der damals 40-Jährige und seine sechs Jahre jüngere Verlobte völlig überraschend das Jawort. Die Hochzeit sei ein spontaner Entschluss gewesen, sagte Pilawa einmal in einem Interview. "Die Menschen hier brachten uns trotz ihrer großen Probleme so viel Liebe und positive Gefühle entgegen, dass wir gesagt haben: Das ist der richtige Ort." Jetzt, 16 Jahre später, hat das Paar das Ehe-Aus bekannt gegeben. Gründe für die Trennung sind nicht bekannt. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder hervor: die 21-jährige Emmy, der drei Jahre jüngere Juri und die zehn Jahre alte Nova. Aus einer vorheringen Ehe hat der Moderator noch einen weiteren Sohn. Jörg Pilawa ist unter anderem Als Quiz-Master und Moderator unterschiedlichster TV-Formate bekannt geworden. So war er unter anderem beim NDR, Prosieben, im Ersten sowie im ZDF tätig. Seine Frau Irina gründete 2014 gemeinsam mit ihrem Vater das Opaschowski Institut für Zukunftsforschung (OIZ) in Hamburg.