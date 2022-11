"Joko & Klaas gegen ProSieben" 2022 - Fortsetzung von Staffel 5: Sendetermine und Kandidaten

"Joko & Klaas gegen ProSieben" 2022 ist wieder da. Wir liefern Ihnen Infos über Sendetermine, Kandidaten, Übertragung im TV oder Stream und die Wiederholung von Staffel 5.

Endlich kommt mal ein gewisser "Herr ProSieben" ins Spiel. Das ist nämlich sozusagen der große Boss, der seinen Angestellten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf kräftig Feuer unterm Hintern macht, um die Ehre des Senders zu wahren. Zu kompliziert? Nein, ganz einfach.

In der Fortsetzung der fünften Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" treten nämlich erstmals in der nicht gerade langweiligen Historie der Show satte 100 ProSieben-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in einer Spielrunde gegen Joko & Klaas an, um den Ruhm der "Roten Sieben" zu mehren. Herr ProSieben bestimmt also nicht nur die sechs Spiele pro Folge, sondern er entsendet diesmal auch Gegner und Gegnerinnen der beiden Abenteuer-Stars.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" 2022 - Wie läuft das Spiel?

Gewinnt ProSieben, müssen sich die Angestellten Winterscheidt und Heufer-Umlauf in die Dienste des Senders stellen – und zwar bedingungslos. Was das genau heißt, variiert von Folge zu Folge.

Siegen dahingegen Joko & Klaas in der Show am Dienstag, gehört ihnen am darauffolgenden Mittwoch 15 Minuten lang die Primetime des Senders - also jeweils ab 20.15 Uhr. Dort können die beiden dann tun und lassen, was sie möchten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Sendetermine von "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2022

Dies ist die Fortsetzung von Staffel 5, deshalb beginnt die offizielle Zählung bei Folge 6.

Folge 6: Dienstag, 18. Oktober 2022, 20.15 Uhr

Folge 7: Dienstag, 25. Oktober 2022, 20.15 Uhr

Folge 8: Dienstag, 1. November 2022, 20.15 Uhr

Folge 9: Dienstag, 8. November 2022, 20.15 Uhr

Folge 10: Dienstag, 15. November 2022, 20.15 Uhr

Nochmal zum Mitschreiben: Bei einem Sieg von Joko & Klaas gehört den beiden am Mittwoch nach der jeweiligen Dienstags-Show eine Viertelstunde Primetime-Sendezeit auf ProSieben und Joyn. Ab 20.15 Uhr können sie auf dem Sendeplatz 15 Minuten lang machen, was sie wollen.

Lesen Sie dazu auch

"Joko & Klaas gegen ProSieben" 2022: Wer sind die Kandidaten?

Außer den 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von ProSieben treten in der 5. Staffel diese Promis an:

Rick Kavanian

Linda Zervakis

Matthias Opdenhövel

Jessica Schwarz

Florian David Fitz

Alexander Klaws

Wigald Boning

Nilam Farooq

Sophie Paßmann

Cro

Wincent Weiss

Melissa Khalaj

Christian Düren

Viviane Geppert

Janin Ullmann

Simon Gosejohann

Christoph "Icke" Dommisch

Patrick "Coach" Esume

Axel Stein

Paul Janke

"Evil" Jared Hasselhoff

Edin Hasanovic

Simon Pearce

Pearce Influencerin Aminata Belli

Hadnet Tesfai

Schauspielerin und Sängerin Alli Neumann

Dennis und Benni Wolter

Rennfahrer Daniel Abt

Tischtennis-Europameister Dang Qiu

Übertragung der Staffel 5 von "Joko & Klaas gegen ProSieben" 2022

Sollte Ihnen der Sinn nach einer ganz klassischen Fernsehübertragung im linearen TV-Programm stehen, sind Sie und Ihr Fernsehgerät zu den angegebenen Sendezeiten bei ProSieben in besten Händen. Lieber digital? Der Streaming-Dienst Joyn überträgt die Show zeitgleich, da können Sie dann auch gern ein anderes Endgerät nutzen.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" 2022: Gibt es eine Wiederholung?

Der Streaming-Dienst Joyn beantwortet diese Frage mit einem glatten "Na klar!" - alles in trockenen Tüchern.

Der Basisdienst von Joyn ist kostenlos, man muss sich lediglich registrieren. Wer es gern etwas komfortabler möchte, kann die Premium-Version Joyn Plus abonnieren. Für 6,99 Euro im Monat bietet der Streamingdienst nach eigener Aussage immer wieder neue Originale und Exklusiv-Inhalte – als App oder im Browser. Der Anbieter verspricht Werbefreiheit. Das Abo ist monatlich kündbar (Stand vom 1. November 2022). Auf der Website des Anbieters finden Sie immer die jeweils aktuellen Konditionen.

Ob es eine Wiederholung der Show auch im linearen TV-Programm von ProSieben geben wird, hat der Sender bisher nicht enthüllt.