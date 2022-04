"Joko und Klaas gegen ProSieben" 2022: Alle Infos zu Staffel 5

Alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung und Wiederholung von "Joko und Klaas gegen ProSieben". Was passiert in den 15 Minuten Sendezeit? Welche Strafe bekommen Joko und Klaas?

ProSieben bringt wieder eine Mischung aus Spaß und Action ins Abendprogramm: " Joko und Klaas gegen ProSieben" läuft seit April 2022 mit Staffel 5. Seit vielen Jahren sind die zwei TV-Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf fester Bestandteil von ProSieben und kaum mehr von der Bildschirmfläche wegzudenken. Zusammen gehen Sie mit ihrer Show "Joko und Klaas gegen ProSieben" bereits in die fünfte Runde.

Das Ziel der Beiden in der Show? In verschiedenen Spielen den Heimatsender ProSieben besiegen. Die Motivation von Joko und Klaas ist groß, denn bei einem Sieg gewinnen sie 15 Minuten Sendezeit auf ProSieben, in denen sie alles ausstrahlen dürfen was sie möchten - und das zur Primetime. Wenn sie verlieren, droht den beiden eine Strafe von Seiten des Senders.

ProSieben macht es Joko und Klaas aber nicht leicht. Für jedes einzelne Spiel lädt der Sender prominente Gäste ein, die für ProSieben gegen die zwei Moderatoren antreten. In der Vergangenheit mussten sie beispielsweise Spiele gegen Sängerin Lena Meyer-Landrut, Boxer Axel Schulz oder Schauspieler Ralf Möller bestreiten.

Sie möchten mehr Infos zur Spielshow auf ProSieben erfahren? Hier in diesem Artikel haben wir alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream sowie zu den 15 Minuten Sendezeit und Strafe im Überblick.

Wann läuft "Joko und Klaas gegen ProSieben" 2022? Das sind die Sendetermine

Staffel 5 von "Joko und Klaas gegen ProSieben" startet am 19. April 2022. Die Spielshow ist dann für fünf Wochen immer dienstags zur besten Sendezeit, um 20.15 Uhr, im Free-TV auf ProSieben zu sehen.

Hier sind die Sendetermine von "Joko und Klaas gegen ProSieben" im Überblick:

Folge 1: Dienstag, 19. April 2022, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 2: Dienstag, 26. April 2022, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 3: Dienstag, 03. Mai 2022, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 4: Dienstag, 10. Mai 2022, 20.15 Uhr, ProSieben

Folge 5: Dienstag, 17. Mai 2022, 20.15 Uhr, ProSieben

Wo gibt es Staffel 5 von "Joko und Klaas gegen ProSieben" zu sehen? Übertragung im TV und Stream

Alle Folgen von "Joko und Klaas gegen ProSieben" werden, wie der Name der Sendung schon verrät, im TV auf dem Sender ProSieben ausgestrahlt. Wer die Show lieber online sehen möchte, kann dafür die kostenlose Version des Streaming-Anbieters Joyn nutzen. Hier stehen alle Folgen immer dienstags, zeitgleich zur TV-Ausstrahlung im Stream zur Verfügung.

Gibt es eine Wiederholung von "Joko und Klaas gegen ProSieben"?

Sie haben an den Dienstagabenden schon was vor, möchten aber keine Folge der ProSieben-Show verpassen? Kein Problem! Die Wiederholung jeder Episode ist jeweils nach TV-Ausstrahlung gratis beim Streaming-Dienst Joyn oder bei https://www.prosieben.de/tv/joko-klaas-gegen-prosieben/ganze-folgen zu sehen.

"Joko und Klaas gegen ProSieben" 2022: Was passiert in den 15 Minuten Sendezeit?

Bei "Joko und Klaas gegen ProSieben" geht es für die zwei Moderatoren um alles: Gewinnen Joko und Klaas die Show, erhalten sie 15 Minuten Live-Sendezeit auf ProSieben, in denen sie machen können, was sie wollen - und das zur Primetime. Der Sender selbst hat bei der Gestaltung kein Mitspracherecht.

In der Vergangenheit haben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf schon die verrücktesten 15-Minuten-Sendungen produziert. Zum Beispiel hat Joko mitten in Berlin eine überdimensional große Statue von Klaas anfertigen lassen. Ein anderes Mal verschenkten die Beiden jeweils 10.000 Euro an zufällig ausgewählte Personen in Deutschlands größten Städten Berlin, Hamburg, Köln und München.

Joko und Klaas haben aber auch schon des Öfteren ernste und gesellschaftsrelevante Themen in ihrer 15 Minuten Sendezeit angesprochen, wie z.B. die Corona-Pandemie, den Pflegenotstand, oder die dramatische und humanitäre Lage von Geflüchteten auf der Insel Lesbos im Jahr 2020.

ProSieben: Welche Strafe steht Joko und Klaas bevor?

Da für ProSieben bei der Show ebenfalls viel auf dem Spiel steht, lädt der Sender viele begabte Promis ein, um gegen das Duo in den verschiedenen Spielen anzutreten. Daher kommt es durchaus häufig vor, dass Joko und Klaas am Ende der Folge verlieren. Das hat für die beiden Moderatoren eine Strafe zur Folge. Auch wenn die beiden nie wissen, was dabei auf sie zukommt, ist eines klar: Angenehm wird es für Joko und Klaas nicht.

Bei der letzten Strafe in Staffel 4 mussten Joko und Klaas beispielweise eine Neuinterpretation des bekannten Silvester-Klassikers "Dinner for One" aufzeichnen. Da bei der Aufzeichnung sehr viel Alkohol im Spiel war, haben Joko und Klaas sich dabei nicht von ihrer besten Seiten präsentiert.

"Joko und Klaas gegen ProSieben" 2022: Das ist der Moderator

Seit Staffel 1 von "Joko und Klaas gegen Prosieben" führt Moderator Steven Gätjen durch die Sendung. Seine wichtigsten Aufgaben während der Show: Die Regeln der einzelnen Spiele erklären und das Chaoten-Duo im Auge behalten, damit alles mit rechten Dingen zugeht. Zudem nimmt er alle prominenten Gäste in Empfang, die als Gegner im Team ProSieben gegen Joko und Klaas antreten.