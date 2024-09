Jon Bon Jovi redet einer Frau in Nashville aus, von einer Brücke zu springen

Es sind Momente, in denen der Atem stockt: Eine Frau, ungesichert auf dem Sims einer Brücke. Ein Rockstar mit einem Mitglied seines Teams, die ihr das Leben retten wollen. Ein kurzes Gespräch, dann die Rettung: Der US-amerikanisch Sänger Jon Bon Jovi aus der Band Bon Jovi und eine Frau aus seinem Team haben einer Frau in Nashville ausgeredet, sich durch den Sprung von einer Brücke das Leben zu nehmen.

Amerikanischen Medien zufolge drehte der 62-Jährige gegen 18 Uhr ein Musikvideo zum Song „People‘s House“ auf der Seigenthaler Pedestrian Bridge, als ihm die Frau auffiel. Auf der Aufnahme einer Überwachungskamera der örtlichen Polizei, die im Netz kursiert, ist die Frau zu sehen, die auf dem Sims vor dem Brückengeländer steht, sich nur locker an dessen Stangen einhakt. Allem Anschein nach überlegt sie zu springen. Gemeinsam mit einer anderen Frau geht Bon Jovi langsam auf die Frau zu. Er scheint sie zu grüßen, denn sie hebt kurz müde die Hand in seine Richtung. Mit etwas Abstand sprechen der Rockstar und die Frau neben ihm mit der Dame auf der anderen Seite des Geländers.

Was genau sie sagen, ist nicht bekannt, doch sie reden einige Zeit lang miteinander, Bon Jovi und seine Begleitung auf der Brücke, die Frau noch immer auf deren Sims, den Blick nach vorn gerichtet. Was immer sie sagen, scheint der Frau das Leben zu retten. Denn der Rockstar und die Dame an seiner Seite ziehen die Frau gemeinsam zurück auf die sichere Seite des Geländers, bevor sie gemeinsam davon laufen.

Jon Bon Jovi rettet Frau auf Nashville-Brücke

Für diese Aktion erhält Bon Jovi die Anerkennung vieler Fans im Internet. Aber auch die Polizei in Nashville dankt dem Sänger für die Courage, die er auf der Brücke zeigte. „Es braucht uns alle, um uns gegenseitig zu schützen“, sagte etwa Polizeichef John Drake zur Aktion. Der Sänger und sein Team selbst haben sich laut amerikanischen Medien bisher nicht zum Vorfall geäußert.

Die Überwindung schwerer Zeiten war in der Vergangenheit immer wieder Thema in den Songs der Band Bon Jovi. Das wohl bekannteste Beispiel ist der Song „Living On A Prayer“. Aber auch jenseits der Bühne setzt sich Jon Bon Jovi für andere ein: Im Rahmen der Jon Bon Jovi Soul Foundation arbeitet der Sänger bereits seit 2006 daran, „den Kreislauf von Hunger, Armut und Obdachlosigkeit zu durchbrechen“, wie die Stiftung auf ihrer Website schreibt. Ziel der Organisation sei es, das Potenzial der von Hunger, Armut und Obdachlosigkeit Betroffenen zu erkennen und zu maximieren, indem sie an Programmen arbeitet, die Lebensmittel bereitstellen und erschwingliche Wohnungen anbietet. Gleichzeitig unterstütze sie soziale Dienste und Berufsausbildungsprogramme.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten – per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch, auch anonym. Eine Auswahl von Anlaufstellen:

Krisendienst Schwaben: Tel. 0800 / 655 3000 (kostenfrei)

KJF Klinik Josefinum, Notaufnahme: Tel. 0821/2412-0

Bezirkskrankenhaus (BKH) Augsburg, Notaufnahme: Tel. 0821/4803-4000

Notruf: 112