Bibi Blocksberg wird 45 Jahre alt

Die beliebte Kinderfigur Bibi Blocksberg feiert in diesem Jahr ihr 45. Jubiläum. Seit 1980 begeistert Bibi, aus der Feder der österreichischen Autorin Elfie Donnelly, mit ihrer Hexerei Generationen von Kindern in Hörspielfolgen, Zeichentrickserien, Kinofilmen und Büchern, wie das Hörspiel-Label Kiddinx mitteilte. Immer treu an Bibis Seite: ihr Besen Kartoffelbrei.

Die erste Hörspielfolge «Hexen gibt es doch» erschien am 4. August 1980 auf Kassette. Mittlerweile gibt es die Folgen auf CD und online, sie werden aber bis heute auch weiterhin auf Kassette veröffentlicht. Inzwischen wurden die Hörspiele über die kleine Hexe laut Angaben von Kiddinx mehr als eine Milliarde mal gestreamt. Seit Folge eins leiht Synchronsprecherin Susanna Bonaséwicz Bibi ihre Stimme. Nur in drei Folgen wurde sie vertreten.

Im Jubiläumsjahr werden unter anderem zwölf Spezial-Hörspielfolgen veröffentlicht, als erste erschien jetzt «Malicias Rache». Im Dezember fliegt Bibi Blocksberg dann mit Kartoffelbrei in einem neuen Film über die Kinoleinwände.