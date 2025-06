RMV spendiert Konzerte an Bahnhöfen zu Jubiläum

An mehreren Bahnhöfen wird es in den nächsten Tagen und Wochen kostenlose Live-Konzerte geben. Hintergrund ist das 30-jährige Jubiläum des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV). Los geht es an diesem Donnerstag in Darmstadt, es folgen zahlreiche weitere Veranstaltungen im Verbundgebiet.

Am Samstag, 5. Juli, tritt beispielsweise ab 11.00 Uhr am Frankfurter Hauptbahnhof der Musikverein Harheim auf, der moderne Blasmusik bietet. Am selben Tag gibt es noch Konzerte in Mainz-Kastel und Wiesbaden. Engagiert wurden auch der Popchor Frankfurt sowie Pianokünstler Martin, der ansonsten unter anderem auf der Frankfurter Zeil spielt.

Der RMV wolle seinen Fahrgästen mit den Konzerten für ihr Vertrauen danken, teilt der Verbund mit. Dies gelte auch «für die manchmal notwendige Geduld im Jahrzehnt des Bauens und in Zeiten des Fachkräftemangels, den Verkehrsunternehmen und Infrastrukturzuständige deutlich spüren».