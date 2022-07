Jüdisches Neujahrsfest Rosch Haschana 2022: Bedeutung, Geschichte und Datum

Nach dem jüdischen Kalender beginnt das neue Jahr im Herbst. Gefeiert wird es mit einem Fest. Welche Bedeutung diesem Fest zukommt, seine Geschichte und wann es dieses Jahr stattfindet, erklären wir Ihnen hier.

Jede Kultur hat ihr eigenes Neujahrsfest. In den letzten Jahren wurde besonders das chinesische Neujahrsfest in den Medien immer wieder thematisiert. Doch auch hierzulande gibt es mehrere verschiedene Bräuche für den Beginn des neuen Jahres. Im Herbst feiert die jüdische Gemeinde wieder Rosch Haschana, das jüdische Neujahrsfest.

Ein solcher Brauch hat auch immer eine lange Tradition. Was ist die Geschichte von Rosch Haschana? Welche Bedeutung hat das Fest? Das erklären wir Ihnen hier im Artikel ebenso wie das genaue Datum des diesjährigen Festes und ob es an diesem Tag schulfrei für gläubige Kinder gibt.

Rosch Haschana: Das ist die Bedeutung des Festes

Rosch Haschana ist das jüdische Neujahrsfest. Es markiert den Tag des Beginns des neuen Jahres im jüdischen Kalender. Symbolisiert werden soll der Jahrestag der Weltschöpfung. Doch nicht nur die Schöpfung der Welt wird gefeiert, auch die Schöpfung Adams wird auf diesen Tag gelegt. Es ist also ein Fest, das die Schöpfung und den Beginn der Menschheit feiert.

Es ist aber auch ein Tag, an dem Bilanz gezogen wird. Dazu werden drei Bücher geöffnet. Hat man sich um sich selbst, um die Gemeinde und um Gott verdient gemacht? Dann erhält man einen Eintrag im ersten Buch, dem "Buch des Lebens" und man erhält das "Siegel des Lebens". Hat man jedoch nur gesündigt, kommt man ins zweite Buch und erhält das "Siegel des Todes". Für alle anderen, die sowohl Verdienste als auch Sünden aufzuweisen haben, gibt es ein extra drittes Buch. Für die Gläubigen besteht die Möglichkeit, in der Zeit zwischen Neujahrestag und Versöhnungstag durch ihre Taten und ihren Glauben das "Siegel des Lebens" zu erhalten. Das Neujahrsfest ist für Gläubige also immer auch eine Chance für Sünder, wieder zum "rechten Weg" zu finden.

Rosch Haschana: Die Geschichte des Neujahrsfestes

Geschichtlich betrachtet gab es nicht immer Einigkeit um den Termin des Neujahrsfestes. Religionswissenschaftler streiten sich noch immer darum, welcher Termin nun der Ursprüngliche sei. Es gibt den Termin im Herbst und einen im Frühling. Letzterer wurde wohl geschichtlich von den Assyrern und Babyloniern durchgesetzt.

Der Termin im Herbst wird in einer heiligen Schrift des jüdischen Glaubens, dem Talmud, als der zu beachtende Termin festgelegt. Diesen Termin feiern heute auch sowohl konservative als auch reformatorische Juden. Unterschiede bestehen jedoch auch weiterhin: Im orthodoxen und im konservativen Judentum wird das Fest zwei Tage lang gefeiert, das Reformjudentum hingegen feiert nur den ersten Tag. In beiden Fällen beginnt das Fest jedoch am Abend, da der jüdische Tag immer abends beginnt.

Rosch Haschana: Datum des Neujahrsfestes 2022

Mit Rosch Haschana fängt das jüdische Jahr an. Nach ihm folgen die anderen Jüdische Feiertage 2022. Doch das genaue Datum des Festes ändert sich von Jahr zu Jahr. Grund dafür ist, dass wir den gregorianischen Kalender nutzen, das Neujahrsfest sich aber nach dem jüdischen Kalender richtet. Da es sich dabei um einen Mondkalender mit 354 bzw. 355 Tagen im Jahr handelt, wird alle drei Jahre ein ganzer Schaltmonat eingefügt. Dadurch verändert sich der Termin aus unserer Sicht ständig. Er fällt jedoch immer entweder in den September oder in den Oktober.

In diesem Jahr soll das zweitägige Fest zum Sonnenuntergang am 25. September 2022 starten und zum Anbruch der Nacht am 27. September 2022 enden.

Bräuche an Rosch Haschana

Der wohl wichtigste Brauch an Rosch Haschana ist das Blasen des Schofar. Dabei handelt es sich um ein Widderhorn, in das an beiden Tagen des Festes geblasen wird. Ausnahmen gibt es nur, falls einer der Festtage auf einen Sabbat fällt. Das Blasen des Horns hat eine ähnliche symbolische Bedeutung wie das Blasen der Trompeten bei einer Krönung. Das spielt auf die Erneuerung des Bundes zwischen den Gläubigen und Gott, den diese als ihren König anerkennen. Außerdem soll das Schofar die Menschen zur Reue auffordern. Denn der Tag des neuen Jahres ist auch eine Erinnerung an die erste Sünde und die damit einhergehende Reue.

Weitere Bräuche an Rosch Haschana sind:

Das Essen eines in Honig getauchten Apfelstückes (symbolisiert den Wunsch nach einem süßen Jahr)

Das gegenseitige Segnen

Das Aufsagen des Taschlich-Gebets an einem See, um symbolisch die Sünden ins Wasser zu werfen

Rosch Haschana - gibt es für Gläubige schulfrei an diesem Tag?

Auch wenn immer wieder darüber nachgedacht wird, ist Rosch Haschana als hoher jüdischer Feiertag kein gesetzlicher Feiertag und Gläubigen steht entsprechend kein freier Tag zu. Dasselbe gilt für alle anderen nicht-christlichen Feiertage, von diesen ist keiner ein bundesweiter Feiertag.

Weitere wichtige jüdische Feste sind: