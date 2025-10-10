Icon Menü
Jugendamt informiert: 13-Jährige fährt mit betrunkenem Vater auf dem Beifahrersitz

13-Jährige fährt mit betrunkenem Vater auf dem Beifahrersitz

Eine 13-Jährige wird von der Polizei am Steuer gestoppt – ihr Vater sitzt betrunken daneben. Wie die Behörden auf den Vorfall reagieren.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei habe das zuständige Jugendamt und die Führerscheinstelle informiert. (Symbolbild)
    Die Polizei habe das zuständige Jugendamt und die Führerscheinstelle informiert. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Die Polizei hat in Maintal im Main-Kinzig-Kreis eine 13-Jährige am Steuer eines Autos gestoppt. Die Jugendliche sei den Beamten aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen, teilte die Polizei mit. Mit ihr im Auto habe ihr 34-jähriger Vater gesessen. Bei ihm sei ein Atemalkoholwert von 1,03 Promille gemessen worden. Die 13-Jährige sei nüchtern gewesen.

    Da beide nicht in der Lage waren, das Auto nach Hause zu fahren, habe ein Freund sie und das Auto abgeholt, hieß es weiter. Die Beamten hätten dem Mädchen eindringlich erklärt, dass sie zu jung sei, um zu fahren. Zudem habe die Polizei das zuständige Jugendamt und die Führerscheinstelle informiert.

