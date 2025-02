Jugendlicher Verdächtiger in Psychiatrie eingewiesen

Ein Jugendlicher, der für mehrere gefährliche Körperverletzungen und Bedrohungen verantwortlich sein soll, ist in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen worden. Er wurde am Donnerstag festgenommen, nachdem er in Langen mit zwei Messern unterwegs gewesen war, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Wegen seines Verhaltens wurde er in eine Klinik gebracht. Bei den Behörden gilt er als Mehrfach-Intensivtäter, er soll von März bis Oktober 2024 mehrere Straftaten begangen haben. Details teilten die Behörden nicht mit.

