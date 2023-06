Was folgt auf "Smash"? Wahl zum Jugendwort 2023 hat begonnen

Langenscheidt sucht nach dem Jugendwort des Jahres 2023. Die Entscheidung, welcher Begriff gewinnt, liegt komplett in den Händen der jungen Menschen.

Im vergangenen Jahr machte der Begriff "Smash" das Rennen bei der Wahl zum Jugendwort des Jahres. Davor gewann "cringe" und davor "lost". Welcher Begriff in diesem Jahr den Titel holt, steht noch in den Sternen. Seit vergangenem Mittwoch können junge Menschen zwischen zehn und 20 Jahren wieder abstimmen, denn der Verlag PONS Langenscheidt ruft erneut zur Wahl des Jugendwortes des Jahres auf.

Die Entscheidung, welcher Begriff gewinnt, liegt komplett in den Händen der jungen Menschen. Die Sprachexpertinnen und Experten des Verlags behalten sich lediglich vor, die Einhaltung bestimmter Kriterien zu überprüfen. Einreichungen mit beleidigendem, diskriminierendem oder sexistischem Bezug sowie offensichtliche Fakes werden vom Voting ausgeschlossen.

Jugendwort des Jahres 2023: So läuft die Wahl ab

Die Wahl zum Jugendwort des Jahres 2023 erfolgt in drei Phasen. Die erste Phase hat am vergangenen Mittwoch begonnen. Bis zum 2. August können auf der Webseite von Langenscheidt Vorschläge eingereicht werden. Gesucht werden besonders häufig genutzte Begriffe, die jedoch nicht zwingend aus dem Deutschen stammen müssen. Teilnehmen darf zwar grundsätzlich jeder, für die Auswertung relevant sind jedoch nur die Vorschläge von Teilnehmenden zwischen 10 und 20 Jahren.

Die zweite Phase beginnt am 9. August. An diesem Tag stehen die Top 10 fest. Mit deren Vorstellung geht das Voting in die nächste Phase. Am 20. September startet dann die dritte und letzte Phase der Abstimmung. Die Top 3 werden vorgestellt und bis zum 18. Oktober entscheiden die Jugendlichen über das Siegerwort.

Jugendwort des Jahres 2023 wird auf Frankfurter Buchmesse bekannt gegeben

Bekannt gegeben wird das Jugendwort des Jahres zum ersten Mal live im Rahmen der Frankfurter Buchmesse. Am 22. Oktober wird es so weit sein.

