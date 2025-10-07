Armbrust-Mord in Klinik: Prozess gegen 59-Jährigen startet

Er soll eine 50 Jahre alte Frau in einem Krankenhaus in Bad Zwesten (Schwalm-Eder-Kreis) mit einer Armbrust erschossen haben. Ab heute (9.00 Uhr) muss sich ein 59-Jähriger wegen Mordes vor dem Landgericht Kassel verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Frau am Nachmittag des 4. Dezember 2024 an ihrem Arbeitsplatz aufgesucht und aus einer Entfernung von wenigen Metern gezielt auf sie geschossen zu haben.

Als Hintergrund vermuten die Ermittler Erbstreitigkeiten zwischen dem Angeklagten und dem Bruder des Opfers. Es bestehe der Verdacht, dass der Beschuldigte glaubte, der Bruder der Getöteten habe ihn zumindest teilweise um sein Erbe gebracht, so die Staatsanwaltschaft.

Opfer im Empfangsbereich erschossen

Um Rache zu üben, soll der Angeklagte - bewaffnet mit zwei Armbrüsten - in den Schwalm-Eder-Kreis gefahren sein. Dort soll er die Wohnanschriften der Getöteten sowie die des Bruders ausfindig gemacht haben. Schließlich soll der Mann am Nachmittag des Tattags die Arbeitsstelle der 50-Jährigen aufgesucht haben. Den Ermittlern zufolge betrat er die Klinik in Bad Zwesten durch einen Seiteneingang und schoss im Empfangsbereich auf sie. Der Armbrust-Bolzen traf die Frau im Brust-Bauchbereich. Sie starb kurze Zeit später an schwerwiegenden inneren Verletzungen.

Das Landgericht hat zunächst zwölf weitere Verhandlungstermine bis Anfang Februar 2026 angesetzt.