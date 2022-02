Drach-Prozess: Wiedersehen mit einem Serientäter

Plus Thomas Drach entführte 1996 den Tabak-Erben Jan Philipp Reemtsma – eines der aufsehenerregendsten Verbrechen der letzten Jahrzehnte. Nun steht er erneut vor Gericht.

Das Zittern ließ seinen ganzen Körper beben. „Du musst sofort die Einsatzzentrale alarmieren“, rief Geldbote Walter M. (Name geändert) seinem Kollegen im Sicherheitstransporter zu. Es war ein Vormittag Ende März 2018 auf dem Parkplatz des Ikea-Möbelhauses in Köln-Godorf. Der Wachmann klammerte sich ans Fahrzeug und schüttelte immer wieder fassungslos den Kopf: „Das ist doch jetzt nicht wirklich passiert.“