Zwei flüchtige Ausbrecher aus der JVA Ulm wieder in Haft

Einen Monat nach ihrer Flucht aus dem offenen Vollzug der Justizvollzugsanstalt Ulm sind beide Strafgefangenen wieder in Haft. Polizeiangaben zufolge nahmen Ermittler den Älteren der beiden Ausbrecher am Montag im bayerischen Neu-Ulm fest. Anschließend sei der 34-Jährige in die Justizvollzugsanstalt Ulm eingeliefert worden. Durch Fahndungsmaßnahmen hätten sich Hinweise zum Aufenthaltsort ergeben. Näheres zu den Umständen seiner Festnahme teilte ein Polizeisprecher nicht mit.

Den zweiten Flüchtigen, einen 24-Jährigen, hatte die Polizei bereits einen Tag nach der Flucht im Alb-Donau-Kreis festgenommen. Die beiden Männer waren Anfang Juni aus dem offenen Vollzug der JVA Ulm geflüchtet. Sie hatten sich über das Dach des Werkstattgebäudes vom Anstaltsgelände entfernt. Zum Strafantritt hatten sie sich selbst gestellt. Sie verbüßten kurze Freiheitsstrafen wegen Eigentumsdelikten, Beleidigung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Ein offener Vollzug bedeutet für Gefangene, sich innerhalb der Räumlichkeiten des Gefängnisses frei bewegen zu dürfen.