360 Auszubildende starten in der hessischen Justiz

Insgesamt 360 junge Menschen starten im Jahr 2025 ihre Ausbildung in der hessischen Justiz. Nach Angaben des Ministeriums wurde damit erneut das Höchstniveau erreicht. «Die gesamte hessische Justiz freut sich über die neuen Kolleginnen und Kollegen. Sie tragen dazu bei, die Justiz zukunftsfest zu machen. Zugleich bietet ihnen die Justiz eine verantwortungsvolle und gesellschaftlich bedeutende Tätigkeit sowie langfristige und vielfältige Perspektiven», so die Staatssekretärin Tanja Eichner (CDU).

Demnach starten an diesem Montag 161 Auszubildende als Justizfachangestellte sowie 60 Beamtenanwärterinnen und -anwärter im mittleren Dienst in ihr Berufsleben. Weitere 91 Anwärterinnen und Anwärter beginnen im Rechtspflegerdienst. Hinzu kommen 48 Anwärterinnen und Anwärter im mittleren Dienst, die bereits zum 1. April 2025 angefangen haben. Damit liegt die Gesamtzahl laut Ministerium bei 360 Auszubildenden. Im Jahr 2024 hatten insgesamt nur 312 Auszubildende in der hessischen Justiz begonnen.