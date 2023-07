Polizei ermittelt: K.o.-Tropfen auf Roland-Kaiser-Konzert?

Die Polizei ermittelt nach einem Konzert von Roland Kaiser in Cottbus. Zwei Wochen nach der Veranstaltung gingen sechs Anzeigen wegen des Verdachts auf K.o.-Tropfen ein.

Nach einem Konzert des Schlagersängers Roland Kaiser vor knapp zwei Wochen in Cottbus berichten mehrere Frauen von plötzlichem Schwindelgefühl, schwachen Beinen und Filmrissen. Wurden ihnen K.o.-Tropfen verabreicht? Die Polizei ermittelt nun wegen dieses Verdachts.

Anzeigen wegen K.o.-Tropfen-Verdacht auf Roland-Kaiser-Konzert in Cottbus

Sechs entsprechende Anzeigen seien inzwischen über die Internetwache eingegangen, sagte Polizeisprecherin Ines Filohn am Donnerstag auf Anfrage der Deutsche Presse-Agentur. Die Anzeige-Erstatterinnen hätten angegeben, bei dem Konzert Alkohol getrunken zu haben. Aber nicht in einem Maße, das die Symptome erklären könnte. "Die Ermittlungen sind für uns so schwierig, wenn sich Betroffene erst eine oder zwei Wochen nach dem Ereignis bei uns melden", erklärte Filohn. So sei es nicht mehr möglich, etwa über Blutproben möglicherweise verabreichte Substanzen zu ermitteln.

Schon zuvor kam in einem sozialen Netzwerk eine Diskussion von Konzert-Besucherinnen über die möglichen Vorfälle auf. Eine Facebook-Nutzerin startete einen Aufruf, um herauszufinden, ob es weitere Betroffene gibt. Mehrere Nutzer kommentierten den Post und berichteten von ähnlichen Fällen. Ihr selbst sei es "schlagartig mulmig, komisch und unwohl" geworden, wie der RBB berichtet. Ein junger Mann aus ihrer Gruppe sei wegen deutlicher Ausfallerscheinungen gestürzt, zwei weiteren Frauen sei es ähnlich ergangen.

Veranstalter reagiert auf K.o.-Tropfen-Vorwürfe auf Roland-Kaiser-Konzert

Nach den ersten Berichten im Internet habe die für das Konzert am 23. Juni im Spreeauenpark zuständige Veranstaltungsagentur Kleitz & Wirth die Vorwürfe laut Andreas Wirth geprüft. "Wir haben uns schon gewundert, dass die Vorwürfe erst so spät aufkamen", meinte er. "Normalerweise könnte man davon ausgehen, dass man sich direkt meldet, wenn man solch einen Verdacht hat." In den Einsatzprotokollen des Sanitätsdienstes beim Konzert habe es laut Wirth aber keine Hinweise auf eine Verabreichung von Drogen gegeben. (mit dpa)

