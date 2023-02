Kälterekord: Minus 78 Grad in den USA gemessen

In vielen Teilen der USA bricht der Winter weiter Rekorde. Auf dem Mount Washington wurden am Samstag -78 Grad Windkälte gemessen – der niedrigste Wert, der je dokumentiert wurde.

Am Wochenende haben extreme Kälte und Winböen für Chaos in Teilen der USA gesorgt. Auf dem Mount Washington in New Hampshire haben Wetterbeobachter am Samstag mit -78 Grad Windkälte eine neue Rekordtemperatur gemessen. Das ist der niedrigste Wert, der je in den USA dokumentiert wurde. Mit der Windkälte wird gemessen, wie sich die Kombination aus Luft und Wind auf der Haut anfühlt. Die Lufttemperatur lag bei -44 Grad, der Wind erreichte eine Geschwindigkeit von 160 km/h.

Zudem hätte es sogenannte Frostbeben gegeben. Dabei verursachen plötzlich auftretende Risse im gefrorenen Boden oder gefrorenen Wasser im Gesteinsuntergrund Erschütterungen der Erdoberfläche. Auch Bäume sollen wegen der Kälte aufgeplatzt sein.

Kälterekorde in vielen US-Städten gebrochen

Die bisherigen Kälterekorde wurden in mehreren Städten in der Region eingestellt oder gebrochen. In Boston war es -23 Grad kalt – so kalt wie seit hundert Jahren nicht mehr. Schulen wurden geschlossen, der Bahnhof South Station blieb über Nacht offen, damit Obdachlose dort Zuflucht vor der Kälte finden konnten. Im Westen von Massachusetts stürzte wegen des starken Windes ein Ast auf ein Auto. Dabei kam ein Säugling ums Leben.

Als die Polarluft die Region erreichte, bildete sich gleichzeitig über Labrador und Neufundland eine Zyklogenese, eine Verstärkung eines Tiefdruckgebiets, das Stürme begünstigt.

Schneesturm forderte in den USA im Dezember knapp 60 Menschenleben

Bereits im Dezember sorgte das Wetter für Chaos in den USA. Bei einem Schneesturm kamen knapp 60 Menschen ums Leben. Der arktische Wintersturm "Elliott" hatte großen Teilen der USA am Weihnachtswochenende meterhohen Schnee, Temperaturen im zweistelligen Minusbereich und orkanartigen Wind gebracht. Besonders betroffen war die Region rund um die Großen Seen im Nordosten der USA und an der Grenze zu Kanada. Hunderttausende Haushalte waren von Stromausfällen betroffen.