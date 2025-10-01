Känguru in Berlin auf der Flucht: Ab in die kommunistische Utopie?

Nein, Schnapspralinen als Köder werden kaum helfen, das ausgebüxte Känguru anzulocken, das seit ein paar Tagen durch die Hauptstadt hoppelt. So unkten Scherzkekse, es könne sich ja nur um die Hauptfigur der beliebten Buchreihe „Känguru-Chroniken“ von Marc-Uwe Kling handeln. Hat es das sprechende, stramm kommunistische Beuteltier etwa nicht mehr in der ratzigen Berliner Wohngemeinschaft des Autors ausgehalten und sucht nun nach den geliebten, mit Hochprozentigem gefüllten Süßigkeiten? Natürlich nicht.

Doch die Wirklichkeit scheint kaum weniger skurril: Besitzer des Ausreißers ist laut Medienberichten kein anderer als Publizist Jakob Augstein, Herausgeber der stramm linken Zeitung „der Freitag“. Der millionenschwere Erbe von Spiegel-Gründer Rudolf Augstein und leibliche Sohn von Schriftsteller Martin Walser hält demnach mehrere Wallabys, bis zu 80 Zentimeter messende Klein-Kängurus aus Australien, im Garten seines stattlichen Anwesens. Was unter strengen Auflagen auch erlaubt ist.

In einem Wald in Mecklenburg-Vorpommern tummeln sich Artgenossen

Ob das aber auch artgerecht sei, treibt die Berliner nun ebenso um, wie all das Unheil, das dem Ausreißer droht: Der Wolf! Schießwütige Jäger! Die Autos! Bessere Überlebenschancen hätte der Beutler natürlich, würde er rasch wieder eingefangen.

Andererseits: Hätte sich das Tier in Augsteins Känguru-Knast so wohl gefühlt, es wäre ja sicher gar nicht erst ausgerissen. So hoffen nicht wenige Beobachter, dass die Flucht ein glückliches Ende nimmt. „Down Under“ ist als Ziel utopisch, doch der Wald um die Burg Stargard in Mecklenburg-Vorpommern, gut 100 Kilometer von Berlin entfernt, für ein fittes Wallaby durchaus machbar.

Dort tummeln sich zahlreiche Artgenossen – Nachkommen entfleuchter Zootiere. Schnapspralinen stehen zwar nicht auf dem Speiseplan, doch entspricht ihr wildes, freies Leben der kommunistischen Utopie wohl deutlich mehr als jenes im Luxus-Käfig des Links-Verlegers.