"Käthe und ich – Freundinnen für immer" in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt am 4.3.22 den Film "Käthe und ich – Freundinnen für immer". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Freunde guter Unterhaltung, aufgepasst: In der ARD läuft Anfang März der Film "Käthe und ich – Freundinnen für immer". Wir sagen Ihnen in diesem Text, wann genau der TV-Termin ist, welche Darsteller eine Rolle ergattert haben, auf welche Handlung Sie sich freuen können und ob es die Möglichkeit gibt, den Film auch als kostenlosen Stream in der Mediathek anzuschauen.

TV-Termin: "Käthe und ich – Freundinnen für immer" am 4.3.22 in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Käthe und ich – Freundinnen für immer" ist am Freitag, 4. März 2022, in der ARD zu sehen. Start ist um 20.15 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf rund anderthalb Stunden Unterhaltung freuen. Der Film steht auch als Stream in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Käthe und ich – Freundinnen für immer"

Christine Saalfeld ist ein Mensch, der vor allem immer erst mal an andere denkt. So auch in dem Moment, in dem die 79-Jährige selbst die Diagnos Demenz erhält. Statt sich lange mit ihrem eigenen Schicksal aufzuhalten, möchte sie alles tun, damit es ihrer Tochter Marianne gut geht. Die Seniorin fürchtet, dass diese beim Fortschreiten der Demenz der Mutter nach und nach zu sehr auf sich alleine gestellt sein könnte. In ihrer Sorge bittet Christine Psychologe Paul Winter und dessen Therapiehündin Käthe um Unterstützung.

Und tatsächlich: Marianne ist in keinem guten Zustand, als Paul sie kennenlernt. Ihre Laufbahn als Schauspielerin hat mit der Wende einen tiefen Einschnitt bekommen. Zudem trauert Marianne noch immer einer alten Jugendfreundschaft hinterher. Zusammen mit der Sorge um ihre Mutter bildet sich eine ungute Gesamtlage. Gelingt es Paul und Käthe, das Vertrauen von Marianne zu gewinnen und sie aus ihrem Tief zu retten?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Käthe und ich – Freundinnen für immer" im Cast

Paul - Christoph Schechinger

- Jule - Mona Pirzad

Aaron - Ben Braun

Eric - Ulrich F. Brandhoff

Jasmina - Anna Hausburg

Helga Winter - Hildegard Schroedter

- Christine Saalfeld - Christine Schorn

- Marianne - Ulrike Krumbiegel

Heidrun Herfeld - Sinja Dieks

- Dr. Kira Madaki - Thelma Buabeng

- Thelma Buabeng Noah - Lukas von Horbatschewsky

"Käthe und ich – Freundinnen für immer" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Wir haben Ihr Interesse für "Käthe und ich – Freundinnen für immer" geweckt, am Freitag haben Sie aber schon etwas anderes vor? Dann schauen Sie sich den Film doch einfach als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek an.

