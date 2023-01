"Kaleidoskop": Folgen, Besetzung, Handlung und alle Infos zur Netflix-Serie

Die Netflix-Serie "Kaleidoskop" kann in beliebiger Reihenfolge angesehen werden. Alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung, Besetzung, Stream und einen Trailer gibt es hier.

Die neue Netflix-Serie "Kaleidoskop" sollte zunächst eigentlich "Jigsaw" heißen, was auf Deutsch "Puzzle" heißt. Die einzelnen Folgen und Handlungsstränge setzen sich nämlich wie ein Puzzle zusammen und werden dann erst in der letzten Episode zusammengeführt. Daher lassen sich die Folgen der Serie auch in beliebiger Reihenfolge ansehen. Netflix verspricht, dass die Zuschauer - je nach dem welche Episoden sie zuerst ansehen - ein ganz unterschiedliches Erlebnis haben werden und dass die Reihenfolge auch den Blickwinkel auf das große Finale verändern soll. Ob das neue Konzept aufgeht, können Sie ab sofort selbst beurteilen.

Wann geht "Kaleidoskop" bei Netflix an den Start? Wie viele Folgen wird es geben und wie sieht die Handlung der innovativen Serie aus? Antworten auf diese Fragen und einen Trailer zu "Kaleidoskop" haben wir hier für Sie.

Start von "Kaleidoskop" bei Netflix: Wann kann man die Serie im Stream sehen?

Seit 1. Januar 2023, 9 Uhr morgens, stellt Netflix alle Folgen von "Kaleidoskop" zum Abruf zur Verfügung. Für die Regie war der brasilianische Regisseur José Padilha zuständig, der unter anderem auch für die Neuauflage von "RoboCop" aus dem Jahr 2014 verantwortlich war. Das Drehbuch schrieb Eric Garcia, aus dessen Feder unter anderem auch "Repo Men" und "Strange But True" stammen.

Folgen von "Kaleidoskop": Ist die Reihenfolge wirklich egal?

Insgesamt wird es acht Folgen geben, die allesamt zeitgleich am 1. Januar veröffentlich werden und jeweils etwa 40 Minuten dauern. Netflix hat angekündigt, dass jeder Zuschauer ein ganz eigenes "Streaming-Erlebnis" haben wird. Es könnte also sein, dass die Episoden für die einzelnen Abonnenten immer unterschiedlich bunt gemischt auf der Plattform veröffentlicht werden. Sollte man jedoch mit der vorgeschlagenen Reihenfolge nicht zufrieden sein, kann man natürlich selbst eingreifen und die Episoden nach eigenem Belieben sortieren.

Wichtig ist dabei nur, dass die Folge "White" als letztes geschaut wird. Sie führt nämlich die Handlung zusammen und gibt den Ereignissen aus den anderen Folgen einen Sinn. Bisher wurden noch keine deutschen Titel für die einzelnen Episoden veröffentlicht (lediglich die Farben wurden eingedeutscht). Wir haben eine Übersicht mit den Original-Namen für Sie:

"Gelb: 6 Weeks Before The Heist "

" "Grün: 7 Years Before the Heist "

" "Blau: 5 Days Before the Heist "

" "Orange: 3 Weeks Before the Heist "

" "Lila: 24 Years Before the Heist "

" "Rot: The Morning After the Heist "

" "Pink: 6 Months After"

"Weiß: The Heist " - Das große Finale

Handlung von "Kaleidoskop": Darum geht es in der Netflix-Serie

Die Handlung erstreckt sich insgesamt über 25 Jahre und beinhaltet Ereignisse, die sowohl vor als auch nach dem großen Finale stattfinden, in dem es zu dem von langer Hand geplanten Überfall kommt. Bevor das passieren kann, müssen aber erst einmal einige Hindernisse überwunden werden - schließlich winkt den Dieben der größte Payday aller Zeiten. Denn es geht insgesamt um eine Beute im Wert von 7 Milliarden US-Dollar. Wie schwierig der Raub sein wird, macht allein die lange Planung deutlich: 24 Jahre lang hat sich Leo Rap, der Anführer der Gruppe, auf diesen Tag vorbereitet. Im Weg steht den Dieben ein unknackbarer Tresor, das effizienteste Security-Team der Welt und das FBI - hervorragende Voraussetzungen also.

Besetzung von "Kaleidoskop": Schauspieler im Cast

Für Fans von "Breaking Bad" und "Better Call Saul" gibt es ein Wiedersehen mit Giancarlo Esposito, der auch in "Kaleidoskop" eine Hauptrolle übernimmt. Er ist das "Mastermind" hinter dem großen Raub und gleichzeitig der Anführer der Diebesgruppe. Das sind die Hauptdarsteller der Serie im Überblick:

Giancarlo Esposito als Leo Rap - Anführer und kluger Kopf der Gruppe

als Leo Rap - Anführer und kluger Kopf der Gruppe Paz Vega als Ava Mercer - die Waffenspezialistin

als - die Waffenspezialistin Peter Mark Kendall als Stan Loomis - der Schmuggler

als - der Schmuggler Rosaline Elbay als Judy Goodwin - die Sprengstoffexpertin

als - die Sprengstoffexpertin Jai Courtney als Bob Goodwin - der Safecracker

als - der Safecracker Jordan Mendoza als RJ Acosta, Jr - der Fahrer

als RJ Acosta, Jr - der Fahrer Niousha Noor als Nazan Abassi - FBI-Agentin

als - FBI-Agentin Rufus Sewell als Roger Salas - Ex-Dieb und Security-Experte

"Kaleidoskop" im Stream bei Netflix

Die Serie "Kaleidoskop" gibt es exklusiv im Stream bei Netflix zu sehen. Der Streaming-Dienst bietet verschiedene Abo-Varianten an, die sich in Bezug auf die Bildqualität und die gleichzeitige Nutzung auf mehreren Geräten unterscheiden. Diese Abo-Modelle hat Netflix im Angebot (Stand: 1. Januar 2023):

Basis mit Werbung für 4,99 Euro monatlich: Werbung, HD-Qualität, keine Downloadfunktion

Basis für 7,99 Euro monatlich: HD-Qualität, kein UHD, Streaming auf einem Gerät

auf einem Gerät Standard für 12,99 Euro monatlich: HD-Qualität, paralleles Streaming auf zwei Geräten

auf zwei Geräten Premium für 17,99 Euro monatlich: HD- und UHD-Qualität, paralleles Streaming auf vier Geräten

Aktuelle und weitergehende Infos zu den Konditionen finden Sie auf der Website des Anbieters.

Trailer zu "Kaleidoskop"

Im Dezember hat Netflix einen Trailer zu "Kaleidoskop" im englischen O-Ton veröffentlicht. Hier können Sie ihn ansehen:

