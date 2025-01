Kalte Hände und Füße: Deuten sie auf einen Herzinfarkt hin?

Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören laut Statistischem Bundesamt in Deutschland mit über 300.000 Todesfällen im Jahr zu den häufigsten Todesursachen. Allein aus diesem Grund sollte man nicht leichtfertig reagieren, wenn man glaubt, einem höheren Risiko ausgesetzt zu sein. Die Symptome für einen Herzinfarkt sind vielfältig und teilweise sogar bei Männern und Frauen sehr unterschiedlich. Deshalb ist es wichtig, zu wissen, auf welche Symptome besonders zu achten sind. Ob kalte Hände und Füße auf einen Herzinfarkt hinweisen und auf welche anderen Anzeichen geachtet werden sollte, erfahren Sie in diesem Artikel.

Übrigens: Ein Herzinfarkt passiert oft plötzlich und kann lebensbedrohlich sein. Es gibt Ursachen für Herzinfarkte, die besonders häufig auftreten. Es gibt Mittel und Wege, wie man das eigene Herzinfarktrisiko deutlich senken kann.

Hat man bei einem Herzinfarkt kalte Hände und Füße?

Beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) sind kalte Hände und Füße nicht als eines der wichtigsten Symptome für einen Herzinfarkt aufgeführt. Laut der Deutschen Herzstiftung können allerdings die Anzeichen für eine sich anbahnende Herzschwäche vielfältig sein. Dazu zählen unter anderem kalte Finger, Füße und Beine. Sie können ein Hinweis auf einen niedrigen Blutdruck sein, was auch bedeuten kann, dass das Herz nicht mehr stark genug pumpt. Hierbei geht es um eine chronische, andauernde Herzschwäche. Bei einer akuten Herzschwäche oder einem Herzinfarkt ist kalter Schweiß eher ein Indikator. Hat eine Person fahle, kalte Haut und schwitzt, kann das auf einen Herzinfarkt hinweisen. In so einem Fall sollte sicherheitshalber der Rettungsdienst gerufen werden.

Man kann also zusammenfassen: Kalte Hände und Füße sind kein spezifisches Symptom eines Herzinfarktes. Häufig kalte Hände und Füße zu haben, kann laut der Krankenkasse AOK auf verschiedene Probleme hindeuten. Dazu gehören Schilddrüsen-Krankheiten, Gefäßerkrankungen und auch psychische Beschwerden, die sich auf die Durchblutung auswirken können. Wer den Verdacht hat, ungewöhnlich oft kalte Hände oder Füße zu haben, sollte sich ärztlich durchchecken lassen.

Welche Anzeichen warnen vor einem Herzinfarkt?

Bei einem Herzinfarkt sollte schnell gehandelt werden. Daher sollte man Anzeichen kennen, die relativ eindeutig auf einen Infarkt hinweisen. Laut DRK und Deutscher Herzstiftung weisen folgende Symptome – vorwiegend in Kombination – auf einen Herzinfarkt hin:

Schmerzen im Brustkorb, die manchmal in den linken Arm, die Schulter und den Kiefer ausstrahlen

Gefühl von Enge in der Brust oder Druck auf dem Brustkorb, manchmal auch als Brennen zu spüren

Schwäche, Todesangst oder gräuliche Gesichtsfarbe

Übelkeit und Erbrechen, häufig bei Frauen

Oberbauch- oder Rückenschmerzen, häufig bei Frauen

Übrigens: Neue Technologien sollten helfen, Herzinfarkte zu erkennen. Eine Kombination aus KI-Algorithmus und Schnelltest soll schneller und effizienter als bislang einen Herzinfarkt ausschließen können. Herzinfarkte erleiden vorwiegend ältere Menschen, doch es kann auch Jüngere treffen.