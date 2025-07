Rund elf Millionen Babys wurde in der 16 Jahre währenden Regierungszeit von Angela Merkel zwischen 2005 und 2021 geboren. Viele Kinder kannten nur Merkel als Bundeskanzlerin. Über solche Dimensionen wird Paul Biya milde lächeln. Der Mann regiert seit 1982 in Kamerun und ist mit 92 Jahren der weltweit älteste Präsident. Schluss ist noch lange nicht. Gerade kündigte der Kameruner auf der Online-Plattform „X“ an: „Das Beste kommt erst noch.“ Seinen selbstlosen Entschluss, sich für die achte Amtszeit zur Verfügung zu stellen, begründete der Politiker so: „Seien Sie versichert, dass meine Entschlossenheit, Ihnen zu dienen, der Dringlichkeit der Herausforderungen entspricht, vor denen wir stehen.“

Der Präsident verbringt viel Zeit in der Schweiz

Kritiker sind der Meinung, dass Biya vor allem sich und seinem Familienclan seit 43 Jahren dient. Er war 1982 gekommen, um zu bleiben. Nicht immer in der einstigen deutschen Kolonie, denn Biya und seine Frau Chantal verbringen viel Zeit in der Schweiz. Auch um die Krankheiten zu kurieren, mit denen ein 92-Jähriger für gewöhnlich kämpft. Um seinen Gesundheitszustand gab es in der Vergangenheit immer wieder Spekulationen, so auch vor einem Jahr, als der Präsident 42 Tage lang nicht zu sehen war. Spekulationen sind jedoch Gift für das Regierungsgeschäft. Öffentliche Diskussionen über den Gesundheitszustand von Biya wurden deshalb verboten.

Meinungs- und Pressefreiheit sind in Kamerun eingeschränkt

Am 12. Oktober wählen 30 Millionen Einwohner, von denen die Hälfte jünger als 19 Jahre ist, den neuen Präsidenten. Kamerun ist zwar auf dem Papier eine Mehrparteien-Demokratie. Meinungs- und Pressefreiheit sind jedoch ebenso stark eingeschränkt wie die Opposition. Kamerun droht wohl weiterhin „das Beste“.