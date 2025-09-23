Marburg stellt Mitfahr-App für die Region vor

Einwohnerinnen und Einwohner von Marburg können künftig mit einer neuen App nach Mitfahrgelegenheiten per Privatauto suchen. Dies gilt auch für die Menschen im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Das Angebot, das die Stadt an diesem Dienstag (12.00 Uhr) vorstellt, soll helfen, die Zahl von Autofahrten zu reduzieren.

Jeden Tag pendelten etwa 29.000 Menschen nach Marburg, viele von ihnen hätten den gleichen Weg und seien zu ähnlichen Uhrzeiten unterwegs, teilte die Stadt vorab mit. Mithilfe der App sollen Menschen zu Fahrgemeinschaften zusammenfinden, auch wenn sie nicht denselben Arbeitgeber haben und sich nicht kennen.

Der Download der App des Anbieters Goflux und die Registrierung ist den Angaben zufolge kostenfrei. Zahlreiche Unternehmen und Organisationen unterstützten die zugehörige Kampagne mit dem Titel «goMR», teilte die Stadt mit.