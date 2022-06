"Kampf der Realitystars" 2022: Chethrin Schulze ist raus

"Kampf der Realitystars" ist auch 2022 wieder mit einer neuen Staffel im TV zu sehen. Chethrin Schulze ist raus und mittlerweile nicht mehr als Kandidatin dabei. Im Porträt stellen wir sie näher vor.

Der " Kampf der Realitystars" geht 2022 beim Sender RTL2 wieder in eine neue Runde. Mit dabei sind auch in diesem Jahr 23 prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die allesamt die 50.000 Euro Preisgeld sowie den Titel "Realitystar 2022" ergattern wollen.

In der Show ziehen die Promis für einige Wochen in eine einfache Behausung, welche direkt am Strand gelegen ist. In verschiedenen Challenges setzen die Kandidaten jedes Mal aufs Neue ihren Komfort aufs Spiel, denn sie können diverse Luxusgüter gewinnen, bereits vorhandene aber gleichzeitig auch wieder verlieren. In jeder Woche gibt es zwei neue Promis, die zur Gruppe hinzustoßen. Die Neuankömmlinge haben das besondere Privileg, dass sie bei der "Stunde der Wahrheit" zwei Kandidaten zurück nach Deutschland schicken dürfen. Außerdem sind sie selbst bei ihrer ersten "Stunde der Wahrheit" vor einem Rauswurf sicher.

Mit dabei war in diesem Jahr war Chethrin Schulze. Hier im Porträt erfahren Sie mehr über die 30-jährige "Kampf der Realitystars"-Kandidatin.

Chethrin Schulze bei "Kampf der Realitystars" 2022: Größe, Alter - ein kurzer Steckbrief

In unserem Steckbrief finden Sie alle wichtigen Eckdaten zur Reality-TV-Teilnehmerin Chethrin Schulze auf einen Blick:

Name: Chethrin Schulze

Alter : 30 Jahre

: 30 Jahre Geburtsdatum : 29. März 1992

: 29. März 1992 Geburtsort : Berlin

: Beruf : Reality-TV-Teilnehmerin und Influencerin

: Reality-TV-Teilnehmerin und Influencerin Größe: 1,77 Meter

1,77 Meter Social Media: @chethrin_official

"Kampf der Realitystars" 2022: Teilnehmerin Chethrin Schulze ist raus

Chethrin Schulze wurde am 29. März 1992 in Berlin geboren. Bis zu ihrer Karriere als Reality-TV-Teilnehmerin und Influencerin arbeitete sie als Buchhalterin und Kellnerin. Erstmals in der Öffentlichkeit stand die 30-Jährige im Jahr 2016. Damals war sie in der ersten Staffel der Model-Castingshow "Curvy Supermodel" mit Angelina Kirsch zu sehen und schaffte es dort bis ins Halbfinale der Sendung.

Zwei Jahre später nahm sie auf der Suche nach der großen Liebe an der Datingshow " Love Island" teil. Gemeinsam mit ihrem Partner Mike Heiter kam sie bis ins Finale und belegte dort den dritten Platz. Kurze Zeit später gab das Paar allerdings seine Trennung bekannt und Mike Heiter kam mit Elena Miras zusammen, von der er jedoch mittlerweile wieder getrennt ist.

"Kampf der Realitystars" 2022: Chethrin Schulze war bei "Promi Big Brother" dabei

Im Jahr 2018 nahm die gebürtige Berlinerin an der sechsten Staffel von der Sendung " Promi Big Brother" teil und belegte dort hinter Silivia Wollny den zweiten Platz. Im gleichen Jahr moderierte sie außerdem die Talksendung "Aftersun – Der Love Island Talk", die online auf Facebook und Youtube ausgestrahlt wurde. 2021 war Schulze in einem weiteren Dating-Format zu sehen. In der Show "Mein Date, mein bester Freund & Ich" begab sie sich gemeinsam mit ihrem besten Freund Patrick, der ihr als Berater zur Seite stand, auf die Suche nach einem passenden Mann für sie.

Hier finden Sie nochmal eine Übersicht über alle TV-Formate in denen Chethrin Schulze bisher zu sehen war: