"Kampf der Reality-Stars" 2022: Diana Foster im Porträt

Diana Foster wird Teil der neuen Staffel von "Kampf der Realitystars" 2022 sein. In diesem Artikel erfahren Sie mehr zur Kandidatin - wir stellen sie im Porträt vor.

Am 13. April 2022 startet die dritte Staffel von " Kampf der Realitystars". Verschiedene Prominente stellen sich wieder den anstehenden Herausforderungen, vor allem aber den Mitstreitern. Auch in diesem Jahr sind viele bekannte Gesichter dabei, unter anderem Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, Paco Herb, Sharon Trovato, Yeliz Koc und Diana Foster. Letztere stellen wir Ihnen hier im Porträt vor. In diesem Artikel erfahren Sie mehr zu Diana Foster.

Diana Foster bei "Kampf der Realitystars" 2022

Diana Foster, die wahrscheinlich besser bekannt ist als Rich Nana, wird in diesem Jahr bei der Sendung "Kampf der Realitystars" 2022 mit dabei sein. Hier eine Übersicht zur Sendung:

Was? " Kampf der Realitystars " 2022

" " 2022 Wann? Ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20.15 Uhr

Ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20.15 Uhr Wo? RTL2

Wer? Diana Foster

Diana Foster: Steckbrief

Diana Foster ist vielmehr unter ihrem Künstlernamen Rich Nana bekannt. Geboren wurde sie 1954 in Prag, Tschechien. Wie vip.de berichtet wurde Diana Foster in einer verarmten Adelsfamilie geboren und wuchs zunächst nur bei ihrer Mutter und später auch im Kinderheim auf. Mit 15 Jahren wanderte sie gemeinsam mit ihrer Mutter in die Schweiz aus, wo sie das erste Mal ihre Leidenschaft für Außergewöhnliches entdeckt. Später kam sie dann nach Deutschland. Früher war Diana Foster als Schlagersternchen und Stripteasetänzerin tätig. Aktuell arbeitet Diana Foster als Rapperin und Unternehmerin.

Hier ein paar Eckdaten zu Diana Foster:

Bürgerlicher Name: Diana Foster

Künstlername: Rich Nana

Geburtsjahr: 1954

1954 Geburtsort: Prag , Tschechien

, Haarfarbe: blond

blond Beruf: Rapperin, Unternehmerin

Diana Foster als Rapperin

Unter ihrem Künstlernamen, Rich Nana, ist Diana Foster als Rapperin aktiv. Die Karriere als Rapperin begann die Blondine jedoch erst im Alter von 66 Jahren. Geplant war eine Karriere in den USA, weswegen sie auch viel um die gesamte Welt reiste. Ihr Song "Papi Chulo" wurde in etwa vor zwei Jahren, am 12. Juni 2020 veröffentlicht. Das Lied erlangte bisher knapp 630.000 Aufrufe auf Youtube. Insgesamt dauert der Song knapp drei Minuten. Im Video ist Diana Foster in auffälligen Kleidern in den Straßen von Havanna zu sehen. Auch auf TikTok war die erste Single, "Papi Chulo" sehr erfolgreich und erlangte in kürzester Zeit Millionen Aufrufe.

Diana Foster veröffentlichte bereits wenig später ihre zweite Single "Thinking About It". Auf Youtube wurde das Lied bereits 523.000-mal angesehen. Wie vip.de berichtet handelt das Lied von Sex und Selbstwertsteigerung. Weitere Songs wurden bisher nicht veröffentlicht.

Diana Foster "age is just a number"

Auch auf Instagram ist Diana Foster aktiv. Auf Instagram nennt sich die Rapperin ebenfalls richnana. Ungefähr 1,9 Millionen Menschen folgen Diana Foster auf dieser Plattform und blicken auf die dreißig aktuellen Beiträge. Diana Foster begann vor allem ihre Karriere als Rapperin spät und präsentiert sich sehr auffällig. Unter einem ihrer neuesten Post schrieb sie: "age is just a number".

Weiterhin präsentiert sich die Rapperin sehr auffällig auf Instagram. Unter einem Bild schreibt Diana Foster: "Some call it arrogance. I call it confidence".

Auch auf Instagram äußerte sich Diana Foster zu ihrer Teilnahme bei "Kampf der Realitystars" 2022: "On the 13.4 at 20.15 Uhr start My best and worst days as a pirate so far, on a realityshow @kampfderrealitystars 2022".