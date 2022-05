"Kampf der Realitystars" 2022: Larissa Neumann war bei GNTM - ein Porträt

Die neue Staffel von "Kampf der Realitystars" 2022 steht bevor. In diesem Jahr wird Larissa Neumann dabei sein. Wir stellen Ihnen die Kandidatin hier im Porträt vor.

Die neue Staffel von " Kampf der Realitystars" beginnt am 13. April 2022 auf RTL2. Die Kandidaten stellen sich wieder den Herausforderungen sowie den Mitstreitern. In diesem Jahr ist Larissa Neumann als Kandidatin mit von der Partie.

Möchten Sie gerne mehr zu Larissa Neumann erfahren? Wie groß ist sie? Welchen Beruf übt sie derzeit aus? Wodurch kennt man Larissa Neumann im Fernsehen? Dieser Artikel liefert Ihnen alle wichtigen Informationen rund um Größe und Beruf - wir stellen Ihnen Larissa Neumann im Porträt vor.

Larissa Neumann als Kandidatin bei "Kampf der Realitystars" 2022

Larissa Neumann wird in diesem Jahr bei "Kampf der Realitystars" dabei sein. Auch weitere Prominente werden mit von der Partie sein, unter anderem Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, Paco Herb, Sharon Trovato, Yeliz Koc und Diana Foster. Hier erhalten Sie eine Übersicht zur Sendung:

Was? " Kampf der Realitystars " 2022

" " 2022 Wann? Ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20.15 Uhr

Ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20.15 Uhr Wo? RTL2

Wer? Larissa Neumann

"Kampf der Realitystars" 2022 mit Larissa Neumann: Größe, Porträt

Larissa Neumann wurde in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt am Main geboren. Die Blondine ist 178 cm groß und hat blaue Augen. Erstmals war Larissa Neumann im TV bei " Germany's Next Topmodel 2020" zu sehen. Seitdem nimmt sie an mehreren TV-Formaten teil, z.B. "Krass Klassenfahrt". Beruflich startet die Blondine als Influencerin, Model und Schauspielerin durch. Hier gibt es einen Steckbrief zu Larissa Neumann:

Name: Larissa Neumann

Geburtsort: Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt am Main

bei Aktueller Wohnsitz: Berlin

Größe: 178 cm

178 cm TV-Formate: " Germany's Next Topmodel " 2020, "Krass Klassenfahrt"

" " 2020, "Krass Klassenfahrt" Beruf: Influencerin, Schauspielerin, Model

"Kampf der Realitystars" 2022: Larissa Neumann war bei GNTM dabei

2020 nahm Larissa Neumann bei "Germany's Next Topmodel" teil. Insgesamt konnte Larissa Neumann den siebten Platz belegen. Wie vip.de berichtet, erwarteten die Blondine während der Ausstrahlung zahlreiche Hasskommentare und Beleidigungen im Netz. Daraufhin zeigte sich Larissa Neumann in zahlreichen Anti-Cyber-Mobbing-Kampagnen auf Social Media.

"Kampf der Realitystars" 2022: Larissa Neumann "Be sunshine mixed with a little hurrican"

Auch auf Instagram ist Larissa Neumann sehr aktiv. Insgesamt folgen der Blondine 163.000 Fans auf Instagram, die sie täglich mit Bildern und ihrem Content an ihrem Leben teilhaben lässt. Unter dem Namen tigerlariz ist Larissa Neumann auf Instagram bekannt. Hier gibt es eine Übersicht:

Instagram-Name: tigerlariz

tigerlariz Abonnenten: 163.000

Ihren Followern gibt sie folgendes mit auf den Weg "Be sunshine mixed with a little hurrican", wörtlich übersetzt wie "Sei ein Sonnenschein, gemischt mit einem kleinen Wirbelwind". Weiterhin gibt Larissa Neumann ihren Fans mit auf den Weg, dass man alles, was der Seele gut tut, tun soll ("Whatever is good for your soul... Do it!").

Auch auf Instagram bestätigte die Blondine bereits ihre Teilnahme an der Show "Kampf der Realitystars" 2022: "Ab Mittwoch, den 13. April - Kampf der Realitystars <3 dann wöchentlich um 20.15 Uhr auf RTL2."

Ist Larissa Neumann in einer Partnerschaft?

Den Posts auf Instagram zufolge befindet sich Larissa Neumann in einer Partnerschaft. Unter zahlreichen Bildern markiert sie mickey.keo und versieht die Bilder mit Unterschriften, wie "couple", "my safe place" oder "heaven on earth".